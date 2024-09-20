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Doğalgazda indirim kararı yargıda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) doğalgaz dağıtımından sorumlu kuruluşu İGDAŞ, EPDK'nın yüzde 12,3'lük indirim kararını yargıya taşıdı.

20 Eylül 2024 | 10:42
Doğalgazda indirim kararı yargıda

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) İstanbul'da doğalgaz fiyatlarında yüzde 12,13 oranında indirim kararını İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin doğalgaz dağıtımından sorumlu kuruluşu İGDAŞ yargıya taşıdı.

EPDK 2022 sonunda tüm bölgeler için sistem kullanım bedellerini belirlemiş, İGDAŞ’ın da sistem kullanım bedelinde yüzde 56,8 oranında indirime gitmişti.

Bu karar sonucunda 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İstanbul’da doğalgaz fiyatlarında yüzde 12,13 oranında indirim yapılmıştı.

Bu 5,7 milyon abone üzerinden hesaplandığında 7,7 milyar liraya denk geliyordu.

İGDAŞ'ın dava dilekçesinde sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında etkili olan işçilik maliyetleri gerekçe gösterildi, kendi işçilerinin sendikalı olduğu belirtildi.

”İşçi giderlerinin de diğer doğalgaz dağıtım şirketleri ile kıyaslanarak belirlenmesinin yerinde olmadığı” savunuldu.

EPDK'nın savunma dilekçesinde ise; İGDAŞ çalışanlarının sendika üyesi oluşu veya toplu iş sözleşmesindeki hükümler ileri sürülerek tarife yükseltilmesinin hukuki olmadığı kaydedildi.

İGDAŞ’ın sahip olduğu abone sayısı sebebi ile dağıtım hizmetinin kesintiye uğramaması için her türlü kolaylığın sağlandığını ifade edildi. İndirim kararının hukuki olduğu söylendi.

Şimdi mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

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İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
Yabancı yatırımcılar hisse sattı, tahvil aldı
Aksa Enerji'den Özbekistan açıklaması
Türk Telekom'dan (TTKOM) Fitch notu açıklaması
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten (EREGL) Fitch notu açıklaması
Turkcell'den (TCELL) Fitch notu açıklaması
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) Fitch notu açıklaması
GERİ
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