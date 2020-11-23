Doğan Holding’in pandemi önlemleri çerçevesinde internet üzerinden düzenlediği ‘Yatırımcı İlişkileri Webinar’ına yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Doğan Holding CFO’su Bora Yalınay, Doğan Holding Sermaye Piyasaları, Finansal Raporlama ve Bütçeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Doğu’nun konuşmaları ile başlayan, Aytemiz Akaryakıt Genel Müdürü Erol Varlık, Doğan Enerji CEO’su Burak Kuyan, Ditaş Genel Müdürü Osman Zeki Sever, Doğan Holding Otomotiv Grubu Genel Müdürü Kağan Dağtekin, Çelik Halat CEO’su Serdar Seylam ve Kanal D Romanya CEO’su Uğur Yeşil’in detaylı bilgiler verdiği toplantıya, Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarının, portföy yönetim şirketlerinin ve emeklilik fonlarının yönetici ve temsilcileri katıldı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen buluşmada hem Holding’in, hem de Holding bünyesindeki şirketlerin finansal performansı değerlendirildi.

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş: Pandemi şartlarına rağmen yatırımlarımız planlandığı gibi ilerliyor *

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş toplantıda; Doğan Holding’in 2020’nin üçüncü çeyrek dönemindeki performansıyla ilgili olarak; alınan tedbirler, etkin kriz ve süreç yönetimi ve maliyet tasarrufları ile Kovid-19’un olumsuz etkilerinin sınırlandırıldığını, etkin bir şekilde belirsizliği yönettiklerini belirterek, genel anlamda konsolide net nakitte artışlar elde ettiklerini, kâr marjlarında, giderler ile maliyetlerde ise iyileşme sağlandığını kaydetti. Türkiye’nin zorlu ekonomik koşullarına rağmen Doğan Holding’in bu yıl yatırım stratejisinin planlanan yönde ilerlediğini vurgulayan Çağlar Göğüş, şunları söyledi:

Yatırım Bankasının 2021 ilk çeyrekte faaliyete geçmesi öngörülüyor *

“Doğan Holding olarak, 2018 yılında başlattığımız, 2019’da sürdürdüğümüz odaklanma ve verimlilik stratejisi çerçevesinde stratejik alanlara yatırım yapan özel sermaye fonu özelliğinin daha da ön plana çıkacağı bir 2020 yılı öngörmüştük. Doğan Holding olarak yeni yatırımlar için yabancı para geliri olan, ihracatı olan, iç piyasa ile dış piyasa dengesini yönetebileceğimiz, katma değer yaratan özellikli kimyasallar, oto yan sanayii, ambalaj ve finans sektörlerine ve yenilenebilir enerji sektörüne odaklanıyoruz. Aynı zamanda mevcut işlerimizde de organik olarak büyümek için yatırımlar yapıyoruz. Hızlı büyüyen, yüksek katma değerli sektörlere yatırım stratejimiz kapsamında, Temmuz’da SESA Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret AŞ’nin yüzde 70’ini, satın aldık. Grubumuzun e-ticaret ve bankacılık deneyiminden faydalanarak, dijital teknolojilerle donatılan bir yapıyla, üst düzeyde yatırım bankası hizmetlerini ve fonlamayı birlikte sunacak ve aynı zamanda KOBİ’leri hedefleyen, önemli fintech ürünlerine yönelik çalışmaların planlandığı yatırım bankası kurmak için lisans iznimizi aldık. Faaliyet izni çalışmalarına devam ediyoruz, 2021’in ikinci çeyreğinde faaliyete geçebileceğimizi tahmin ediyoruz.”

“Sağlıklı ve dengeli portföyle krizlere dayanıklıyız” *

Doğan Grubu’nun portföyüne bakıldığında FAVÖK ve net kâr dağılımının oldukça sağlıklı ve dengeli olduğunun görüleceğine dikkat çeken Göğüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enerji, yenilenebilir enerji, sanayi, yurt dışındaki medya yatırımlarımız, teknoloji işlerimiz, finansal hizmetler ve otomotiv şirketlerimiz giderek daha sağlıklı bir portföy dağılımına ulaşmış durumda. Bizim için sağlıklı portföyün kriterleri de sürdürülebilir büyüme, kâr ve FAVÖK bakımından bir şirkete çok fazla bağımlı olunmaması ve çok iyi yönetimle katma değer sağlanabilmesidir. Tüm bunlar grubumuzu krizlere karşı daha dayanıklı hale getirdi. Önümüzdeki dönemde de stratejik hedeflerimizden sapmadan yatırımla büyüyen bir şirket olmaya devam edeceğiz.”

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş bir kriz yılı olan 2020’de Holding’in brüt kâr marjlarının 2 puanın üstünde arttığını belirterek, 2021 yılına bakıldığında ise Doğan Şirketler Grubu’na ait Aytemiz Petrol, Doğan Enerji ve Sesa ile Kanal D Romanya’dan büyüme beklenildiğini ifade etti. Bu dört şirketimizin kardaki payları önemli ancak tüm şirketlerimizden değer yaratma planları çerçevesinde iddialı büyüme bekliyoruz diyerek sözlerine devam etti.

Doğan Holding CFO’su Bora Yalınay ise Holding’in faaliyet kârlılığının geçen yılın aynı dönemine göre %40 artarak, 789 milyon TL’den 1.108 milyon TL’ye çıkarken, FAVÖK marjının ise %5,7’den %8,5’e yükseldiğinin altını çizdi. Ambalajda derinleşmek adına SESA yatırımının yapıldığını belirterek, “Avrupa ve Amerika dahil tam 35 ülkede ihracatı olan ve ürünlerinin çoğunun geri dönüştürebilir olduğu SESA’da beklenilen büyümenin %9 oranına yükseldiğini söyledi.

Doğan Holding Sermaye Piyasaları, Finansal Raporlama ve Bütçeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Doğu, son iki yılda 361,7 mn TL temettü dağıttıklarını ve önümüzdeki yıl temettü endeksine girme hedefleri olduğundan bahsetti. Ayrıca yılbaşından bu yana BİST 30 Endeksi’ne göre Doğan Holding’in yaklaşık %45 daha iyi performans gösterdiğini vurguladı. Doğu, önümüzdeki dönemde de pay geri alım programını devam ettirmeyi planladıklarını iletti.

Doğan Holding şirketleriyle ilgili öne çıkan bazı satır başlıkları ise şöyle: *

– Kovid-19 süresince en çok etkilenen sektörlerden biri olan akaryakıt sektörüne ilişkin gündemi değerlendiren Aytemiz Akaryakıt Genel Müdürü Erol Varlık, bu kapsamda alınan tedbir ve önlemleri paylaştı. Etkin bayi ağı yönetimi; maliyet kontrolleri, işletme sermayesinde verimlilik ve fiyatlardaki dalgalanmalar karşısında stok yönetimi tedbirleri ile 3. çeyreği olumlu kapattıklarını belirtti.

– Doğan Enerji Genel Müdürü Burak Kuyan, Türkiye’nin en verimli santrallerinin de içinde bulunduğu yenilenebilir enerji portföyünü arttırmanın ve yeşil enerji konusundaki odaklanmanın 2021 yılında da devam edeceğini vurguladı.

– 2020 itibariyle Almanya başta olmak üzere 38 ülkeye ihracat yapan Ditaş’ın Genel Müdürü Osman Zeki Sever, mevcut ihracat pazarı ve 2021 pazar hedefleri, güçlü AR-GE merkezleri özelinde talebe özel ürün geliştirme çalışmalarından bahsetti. Güvenli ürün sertifikasını da alan Ditaş’ın brüt kâr marjında iyileşme sağlandı.

– Çelik Halat Genel Müdürü Serdar Seylam, 2020’de gerçekleşen toplamda 11 yeni projeden bahsederek 2021 yılında odaklanacakları üretim alanlarını ve yatırım hedeflerini paylaştı. Türkiye’de tüm otomotiv sektörü tarafından kullanılan Çelik Halat’ın ürettiği teller için ihracatın kısıtlı olduğunu, ancak yurt içi satışlara devam edildiğini belirten Seylam, yüksek performanslı halat üretimine başlandığını ve halat kapasitesinde 2022 sonuna kadar %50 artış beklediklerini, beton demeti çalışmalarında ise Brezilya ve Güney Amerika’ya ihracata başlanacağını belirtti.

– Doğan Holding Otomotiv Grubu Genel Müdürü Kağan Dağtekin, 2020’de pandemi şartlarına hızla uyum sağlayarak müşterilere evden çıkmadan otomobil satın alabilme imkânı sağlayan, sabit fiyat garantili ön satış gibi uygulamalara başladıklarından bahsetti. Dizel satışlar %40 gerilerken, benzinli hibrid satışların %55 ilerlediğinden bahseden Dağtekin, 2021 için yeni marka ve hizmetlerle birlikte distribütörlükte %51, perakende sektöründe de %49 büyüme hedeflediklerini açıkladı.

– Kanal D Romanya Genel Müdürü Uğur Yeşil, Kanal D Romanya ile televizyon segmentinde Romanya’da ilk 3 kanal içine girmeyi başardıklarını ve son 10 yılda Romanya’da tek büyüyen kanal olduklarını paylaştı. Kendi içeriğini kendisi üreten kanal, geçen yıla oranla %13 büyüme yaşadı, kâr marjı ise %30 oranında arttı.