Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Agah Uğur atandı.

Doğan Holding’te 2 yıldır bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Agah Uğur, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Agah Uğur kimdir?

İngiliz Erkek Lisesi ve Birmingham Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun olan Agah Uğur, profesyonel hayatına uluslararası denetim ve danışmanlık firması Touche Ross’un (şimdiki adıyla Deloitte) Birmingham, Londra ve Jersey ofislerinde başladı. Türkiye’de ise Arthur Andersen ve Emlak Bankası’nda çalıştıktan sonra 1989 yılında Borusan Holding’de Mali İşler Başkanı olarak göreve başladı.

Daha sonra, 1995 yılında Borusan Holding Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Uğur, ardından 2001-2018 yılları arasında Borusan Grubu’nun CEO’luk görevini yürüttü. Uğur, son 2 yıldır bağımsız yönetim kurulu üyelikleri ve startup yatırımcılığı yaparak kariyerine devam etti.