Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu, yüzde 75 büyüme hedeflediği 2021 yılı sonuna kadar 50 milyon TL yatırım yapacak.
Teknoloji ve mağaza yatırımlarının yanı sıra yatak üretim tesisinde yüzde 50 kapasite artışı planlayan şirket, 650 kişiye ek istihdam yaratacak.
Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılında yüzde 60 büyüyen Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu, 2021 yılı için hedef büyüttü.
Bu yılı yüzde 75 büyümeyle kapatmaya hazırlanan şirket, hedefleri doğrultusunda üretimini artıracak.
2021’de 50 milyon TL yatırım planlayan şirket, teknoloji ve mağaza yatırımlarının yanı sıra yatak üretim tesisinde yüzde 50 kapasite artışı için bütçe ayıracak.
Hem üretim hem de mağazalaşma yatırımları sayesinde 2021 yılında 650 kişiye istihdam yaratılacak.
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