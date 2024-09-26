EKU Fren ve Döküm Sanayi Genel Müdürü Doğukan Dudaroğlu:

1962 yılında Türkiye’nin ilk fren kampanası üreticisi olarak kurulan ve yıllık 250.000 ton ergitme kapasitesi ile alanında Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük dökümhanesi olan EKU Fren ve Döküm Sanayi, yurtiçi ve yurtdışı OEM, OES ve yenileme pazarı için fren kampanası ve fren diski üretirken, sektördeki liderlik rolünü destekleyen yatırımları yapmayı da sürdürüyor.



Türkiye’nin en büyük 500, otomotiv sektörünün de en büyük 50 ihracatçısından biri olduklarını belirten EKU Fren Genel Müdürü Doğukan Dudaroğlu; 100MW'lık yeni GES yatırımı ile tüm enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak EKU’nun karbon ayak izini ciddi oranda azaltacaklarını ve sürdürülebilirlik stratejilerinin Avrupa'nın en büyük ve modern dökümhanesi olma vizyonunu da desteklediğini vurguluyor.



Global otomotiv ve demiryolu sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılayan geniş ürün yelpazesiyle, 60 yılı aşkın süredir çevreye duyarlı ve yüksek kaliteli fren kampanası ve fren diski üretimi yapan şirket, son dönemde gerçekleştirdiği kapasite artış yatırımıyla, 250.000 ton ergitme kapasitesi ile alanında Avrupa’nın en büyük dökümhanesi olma başarısını da yakaladı. Türkiye’nin en büyük 500 ihracatçısından biri olan şirket, bu başarıyı şimdi sürdürülebilir enerji stratejileriyle taçlandırıyor.



Doğukan Dudaroğlu: “100MW’lık GES yatırımının 40MW’lık ilk fazı 2025’de devreye girecek.”

EKU Fren ve Döküm Sanayi Genel Müdürü Doğukan Dudaroğlu sürdürülebilirlik alanında yapılan yatırımlarla ilgili şöyle konuştu: “EKU olarak, sürdürülebilirlik bizim için sadece bir trend değil, temel bir strateji. 100MW’lık GES yatırımımız ile tüm enerji ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağız. Bu yatırımın ilk fazı olan 40MW’lık kısmı 2025 yılında devreye girecek. Tamamlandığında ise EKU, tüm üretim süreçlerini tamamen temiz enerji ile sürdüren bir endüstri devi olacak.



GES yatırımımız, yalnızca EKU'nun enerji maliyetlerini düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda sektördeki çevresel sorumluluğumuzu da artıracak. Bu yatırım, EKU'nun çevre dostu bir üretici olarak global pazardaki itibarını pekiştirecek ve sektörümüzün sürdürülebilirliğine de önemli bir katkı sağlayacak. Bu yatırım sayesinde, tüm enerji ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak, karbon ayak izimizi de ciddi ölçüde azaltacağız.



2025’te devreye girecek bu sistemle üretilecek enerjinin tamamı öz tüketim için kullanılacak. Bu adım, EKU’nun sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en büyük dökümhanesi olarak geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak”.



Dijitalleşme Yatırımları Sürüyor, Akıllı Fabrikaya Dönüşüyor

Doğukan Dudaroğlu, EKU olarak dijitalleşme sürecinde kararlı adımlar attıklarını belirterek 5 yıllık dijital dönüşüm yol haritalarını oluşturduklarını ve üretim izleme sistemi ve dijital ikiz uygulamaları ile üretim süreçlerini optimize ettiklerini de söylüyor.



Endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) ve Üretim Yönetim Sistemi (MES) gibi teknolojileri entegre ederek, "Akıllı Fabrika" vizyonunu hayata geçirdiklerine de dikkat çeken Doğukan Dudaroğlu, “Dijitalleşme ve Akıllı Fabrika dönüşümü sürerken, üretimimiz de tüm hızıyla sürüyor. 2025 yılında tamamlanacak yeni yatırımımızla birlikte üretim kapasitemizi %200 artıracağız. Orta ve uzun vadede ise fren sistemi üreticisi olarak global pazarda liderlik hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve inovasyon odaklı stratejilerimizle EKU'yu geleceğe taşıyacağız” diyor.



Karabük’ten Dünyaya Yayılan Başarı Hikayesi

1962 yılında Karabük’te Türkiye’nin ilk fren kampanası üreticisi olarak yola çıkan EKU, temel ilkeleri olan kalite, güvenlik ve inovasyonla sektörde fark yaratmayı başardı. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak ve çevre dostu üretim süreçlerine yatırım yaparak hem Türkiye’de hem de global arenada tanınan bir marka haline geldi. Bugün, Avrupa ve Amerika'ya fren kampanası ihraç eden ilk yerli üretici olma unvanını elinde tutan EKU, aynı zamanda Avrupa’nın en büyük dökümhanesi olma konumunda bulunuyor.



250.000 ton ergitme kapasitesiyle, yüksek teknolojili ve tam otomasyonlu üretim tesisleri sayesinde bu başarıya uzanan şirket, yenilikçi üretim tekniklerini çevre dostu yaklaşımlarla birleştirerek, sektördeki liderliğini pekiştirmeye devam ediyor.



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