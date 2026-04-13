Erzincan’da ters laleler açtı: Koparan yandı, cezası 700 bin TL

Erzincan’da bulunan Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Türkiye’nin tek ters lale koleksiyon bahçesinde, nesli tehlike altında olan ters laleler çiçek açtı.

İhlas Haber Ajansı

Yılda yalnızca yaklaşık 20 gün hayatta kalan ve görsel güzelliğiyle dikkat çeken ters laleleri koparanlara 2026 yılı itibarıyla 700 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

Toplam 38 ters lale bulunuyor

Enstitüde 34’ü Türkiye’nin farklı bölgelerinden, 4’ü ise yurt dışından temin edilen toplam 38 ters lale türü bulunuyor.

"Bir melez tür üretmek 4-7 yıl sürüyor"

Ziraat Mühendisi Meral Aslay, ters lalelerde kültüre alma ve ıslah çalışmalarının 2006 yılından bu yana sürdüğünü belirterek, bir melez tür elde etmenin 4 ila 7 yıl sürebildiğini ifade etti.

"Ters lalelerin büyük bölümü endemik"

Aslay, yürütülen çalışmalar sonucunda 27 melez çeşit adayı geliştirildiğini aktararak, ters lalelerin büyük bölümünün endemik olduğunu ve koruma altına alındığını kaydetti.

Zarar verilmesinin cezası 700 bin TL

Türkiye’de ters lale gen kaynaklarının korunması amacıyla oluşturulan koleksiyon bahçesinde 38 türe ait 82 popülasyonun muhafaza edildiğini vurgulayan Aslay, bu çalışmaların biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Ters lale türlerinin izinsiz olarak doğadan toplanmasının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğunu hatırlatan Aslay, bu türlere zarar verilmesi halinde 700 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Kısa süreli çiçekleniyorlar

Güzelliğiyle öne çıkan ters laleler, her yıl kısa süreli çiçeklenme döneminde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
