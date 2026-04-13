Erzincan’da ters laleler açtı: Koparan yandı, cezası 700 bin TL

Türkiye’de ters lale gen kaynaklarının korunması amacıyla oluşturulan koleksiyon bahçesinde 38 türe ait 82 popülasyonun muhafaza edildiğini vurgulayan Aslay, bu çalışmaların biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Ters lale türlerinin izinsiz olarak doğadan toplanmasının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğunu hatırlatan Aslay, bu türlere zarar verilmesi halinde 700 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.