Zorlu Enerji, CDP ve S&P global listelerinde üst seviyede

Yenilenebilir enerjinin öncü şirketlerinden Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik vizyonunu üretim süreçlerinin ötesine taşıyarak; şeffaflık ilkesi doğrultusunda küresel ölçekte kabul gören platformlarda güçlendirmeye devam ediyor. İklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atmayı ve çevresel etkilerini paylaşmayı önceliklendiren Zorlu Enerji, bu yaklaşımının bir yansıması olarak CDP (Carbon Disclosure Project) tarafından gerçekleştirilen Tedarikçi Etkileşimi Değerlendirmesi (SEA) kapsamında A skoru alarak en yüksek performans seviyesinde yer aldı.

CDP değerlendirmesinde liderlik seviyesi

CDP’nin Tedarikçi Etkileşimi Değerlendirmesi (SEA), tedarik zinciri kaynaklı emisyonlar (Kapsam 3), yönetişim yapısı, iklim hedefleri ve değer zinciri etkileşimi gibi kritik alanlarda şirketlerin performansını ölçüyor. Zorlu Enerji’nin bu alanlardaki güçlü performansı, tedarikçileriyle kurduğu etkin iş birliklerini ve iklim odaklı stratejik yaklaşımını ortaya koyuyor.

Sürdürülebilirlikte güçlü performans

Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik alanındaki bu güçlü performansı, uluslararası alandaki bir diğer önemli başarısıyla pekişti. Şirket, dünyanın en prestijli kurumsal sürdürülebilirlik değerlendirmelerinden biri olan S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) sonuçlarına göre hazırlanan Sürdürülebilirlik Yıllığı 2026 (The Sustainability Yearbook 2026)’da yer alarak şirket, sektöründe ilk yüzde 10’luk dilimde yer aldı. 84 puanla elde edilen bu başarı, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansının küresel ölçekte tescillendiğini ortaya koyuyor.

Sürdürülebilirlikte yapay zeka destekli dönüşüm

Zorlu Enerji’nin iş birliğiyle geliştirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan yapay zeka tabanlı ESG raporlama platformu, sürdürülebilirlik süreçlerinde dönüşümü hızlandırıyor. Türkçe’ye özel olarak eğitilmiş büyük dil modeli ve AI agent mimarisi üzerine kurulu platform, halka açık şirketlerin sürdürülebilirlik raporlama süreçlerini otomatikleştiriyor; verilerin daha hızlı, doğru ve standartlara uyumlu şekilde yönetilmesini sağlıyor. GRI, TSRS, CDP ve CSRD gibi uluslararası standartlarla uyumlu çalışan çözüm, ESG verilerini uçtan uca işleyerek denetime hazır raporlar üretebiliyor. İlk uygulaması Zorlu Enerji’de hayata geçirilen platform, kurumsal yapay zekanın sürdürülebilirlik alanındaki somut bir örneği olarak konumlanıyor.

Sürdürülebilirlik yaklaşımını görünür kılan dijital deneyim

Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik çalışmalarını dijital platformlarla da destekleyerek daha görünür ve erişilebilir hale getiriyor. Hayata geçirilen 3D İnteraktif Enerji Haritası, yenilenebilir enerji portföyü ile ekosistem odaklı yaklaşımını Türkiye haritası üzerinde üç boyutlu (3D) ve etkileşimli bir deneyimle sunuyor. Kullanıcılar, lokasyon bazlı içerikler üzerinden biyoçeşitlilikten döngüselliğe, dekarbonizasyondan toplumsal etkiye uzanan başlıklarda tesislerin bulunduğu bölgelerdeki çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri bütüncül bir çerçevede inceleyebiliyor. Platform, sürdürülebilirlik verisini mekânsal bir deneyimle buluşturarak Zorlu Enerji’nin şeffaflık ve erişilebilirlik odağını güçlü bir dijital anlatıya dönüştürüyor.

Sürdürülebilirlikte istikrarlı performansın uluslararası yansıması

CDP Türkiye’nin kurulduğu 2010 yılından bu yana iklim değişikliğiyle ilgili verilerini düzenli olarak paylaştıklarını belirten Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, şunları söyledi: “İklim değişikliği konusundaki aksiyonları çevresel bir sorumluluğun ötesinde, iş stratejimizin temel bir bileşeni olarak görüyoruz. Bu doğrultuda doğrudan ve dolaylı emisyonlarımızı şeffaf biçimde yönetiyoruz.

On yılı aşkın süredir sürdürdüğümüz bu disiplinli yaklaşım, sürdürülebilirlik performansımızı istikrarlı biçimde güçlendiriyor. S&P Global değerlendirmesinde 85 puana ulaşmamız, LSEG değerlendirmesinde 92 puanla sektörümüzde dünya liderliğine yükselmemiz ve CDP İklim Değişikliği Programı’nda A Listesi’nde yer almamız, bu yaklaşımın en somut çıktıları arasında yer alıyor. Yakın zamanda CDP kapsamında elde ettiğimiz liderlik seviyesi ve S&P Global Sustainability Yearbook’ta yer almamız, bu alandaki kararlılığımızın uluslararası ölçekte güçlü bir şekilde tescillendiğini ortaya koyuyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı geliştirdiğimiz dijital platformlarla daha görünür ve erişilebilir hale getirerek; bu yaklaşımımızı farklı paydaşlarımız için somut ve deneyimlenebilir bir yapıya dönüştürüyoruz.

Yalnızca enerji üreten bir şirket olarak değil, müşterilerine uçtan uca yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji çözümleri sunan entegre bir enerji yönetim şirketi olarak, Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz doğrultusunda çevreyle uyumlu, güvenli, sürdürülebilir enerji üretimi ve dağıtımı sağlıyoruz. 2030 yılına kadar elektrik üretimimizin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı, operasyonlarımızda net sıfır emisyona ulaşmayı ve bu hedefi 2040’a kadar tüm değer zincirimizi kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyoruz.”