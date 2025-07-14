1919 yılında kurulan ve özellikle mayonez markasıyla tanınan Tokyo merkezli Kewpie, 72 farklı bebek maması ürününün üretimini durdurma kararı aldı.

Şirketin bu adımı, Japonya’da 2024 yılında yalnızca 686 bin bebeğin doğduğuna dair hükümet verilerinin açıklanmasının ardından geldi.

Bu rakam, ülkenin doğum istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 125 yıl öncesinden bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak dikkat çekiyor.

FT'nin haberine göre Kewpie, satış hacmindeki daralma ve artan hammadde ile enerji maliyetlerini gerekçe göstererek aldığı kararda, özellikle 2022 ve 2024 yıllarında yapılan fiyat artışlarının tüketici tarafından karşılanamadığını belirtti.

Şirket yaklaşık 65 yıldır bebek maması üretiyordu.

Şirketin bebek maması birimi, 2024 mali yılında 3,85 milyar yen (yaklaşık 26,2 milyon dolar) gelir elde etti ve bu rakam şirketin toplam satışlarının yüzde 1’inin altına geriledi.

Kewpie’nin bebek mamaları, kısa hazırlık süresiyle çalışan ebeveynler arasında popülerdi.

Şirket, odak noktasını ABD pazarındaki büyümeye çevirdi. Artan Asya mutfağı ilgisi sayesinde ABD’de satışlar da yükseldi.