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Dolandırıcıların "virüs" tuzağı: Bir mesajla 10 milyon lira buhar oldu

Konya'da yaşayan iş adamı Alaaddin A.'nın hayatı telefonuna gelen mesajla kabusa döndü. Cep telefonuna virüs bulaştığı mesajıyla birlikte, 'virüs temizleme uygulaması indirin' talimatlarını takip ederek programı indiren genç iş adamı hesabından 9 milyon 850 TL'lik para çıkışı olduğunu gördü.

17 Nisan 2024 | 10:38
Dolandırıcıların "virüs" tuzağı: Bir mesajla 10 milyon lira buhar oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan iş adamı Alaaddin A.'nın (36), 1 yıl önce  gittiği İtalya seyahatinde kullandığı cep telefonuna, "Telefonunuza virüs bulaştı" şeklinde bildirim geldi.

Ardından da "Virüs temizleme programı indirin direktiflerini" takip eden Alaaddin A. programı indirdi.

3 gün sonra döndüğü Ereğli'de telefonunu tamirciye bırakan iş adamı daha sonra bankadan gerçeği öğrendi. Hesabından parça parça 9 milyon 850 bin TL'sinin çekildiğini öğrenen Alaaddin A. emniyete giderek suç duyurusunda bulundu.

PARALARI KRİPTO HESAPLARDA DOLAŞTIRIP İZİNİ KAYBETTİRDİLER

Sabah gazetesinin haberine göre, dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma yapan polis, şüphelilerin iş adamının hesabından çekilen 5 milyon TL'yi Sermed Ö'nün (21) hesabına aktardıkları, daha sonra parayı Sermed Ö'nün kripto cüzdan hesaplarına gönderdikleri ortaya çıktı.

Borsası tespit edilemeyen bir kripto cüzdanına transfer yaptıkları, daha sonra ise çok sayıda kripto cüzdanlar arasında paralar parçalanarak paranın izinin kaybettirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin diğer hesaptan çektikleri diğer 4 milyon 850 bin TL'nin izini de aynı yöntemle kaybettirmeye çalıştı.

Parayı Hakan T'nin hesabına gönderen dolandırıcılar, 1 milyon 500 TL'yi kripto hesaplar üzerinde dağıttı. Kalan 3 milyon 350 bin TL'yi de çekmeye çalışan şüpheliler, bankanın hesaba bloke koymasıyla parayı alamadı.

Bunun üzerine bankaya giden Hakan T. hesabındaki parayı çekmeye çalıştı. Ancak şüpheli işlem bildirimi nedeniyle hesap üzerinde bloke kalkmayınca parayı alamadı.

KOMİSYON KARŞILIĞINDA HESAPLARI KİRALAMIŞLAR

Şüphelilerin dolandırdıkları kişilerin hesaplarını boşaltmak için banka hesaplarını kart başına bin TL ile 15 bin TL arasında değişen komisyonlar karşılığında kiraladıkları belirtildi.

Şüphelilerin ayrıca parayı harcayabilmek için lüks otellerde kaldıkları öğrenildi. Otel odasında gözaltına alınan bazı şüphelilerin üzerlerinde yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi.

182 KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ VE BANKA HESAPLARI TELEFONDAN ÇIKTI

Şüphelileri telefonlarında yapılan incelemelerde 182 kişinin kripto ve banka hesapları ile kimlik fotoğraflarının bulunduğu, yapmış oldukları her bir para transferi işleminin resminin başka bir telefon ile çekerek depoladıkları kaydedildi.

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