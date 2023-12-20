ARA
Bist 100
7684,26
-0,54%
Bist 100
Dolar/TL
29,1231
0,102%
Dolar/TL
Euro/TL
31,9388
-0,0698%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0959
-0,1804%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1910,97
0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Dolar bugün ne kadar? 20 Aralık canlı dolar-euro rakamları

Dolar bugün ne kadar? 20 Aralık canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 20 Aralık canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum..

20 Aralık 2023 | 09:18
Son Güncellenme: 20 Aralık 2023 | 09:27
0
Dolar bugün ne kadar? 20 Aralık canlı dolar-euro rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 29,0970 liradan, avro 31,9020 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 29,0950 liradan alınan dolar, 29,0970 liradan satılıyor. 31,9000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,9020 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 29,0900 lira, avronun satış fiyatı ise 31,9530 lira olmuştu.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur:

Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur:

İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.

Döviz kurunun değişmesi üzerinde etkili olan faktörler nelerdir?

Ödemeler dengesi:

Ülkenin iktisadi işlemlerinin kaydına verilen isimdir. Ödemelerdeki dengesizlikler aktif döviz kuru politikaları uygulanarak ortadan kaldırılabilir. Döviz fiyatlarının değişmesi, arz ve talep dengesini değiştirmektedir. Arz ve taleplerdeki farklılıklar da alacaklılar ve borçlular üzerinde etkili olur.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1910,97 0,13%
  • ALTIN ONS 2040,92 0,03%
  • BIST 100 7684,26 -0,54%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,1231 0,102%
  • EURO/TURK LIRASI 31,9388 -0,0698%
  • EURO/USD 1,0959 -0,1804%
  • INGILIZ STERLINI 1,26592 -0,5124%
  • JAPON YENI 143,453 -0,301%
  • KANADA DOLARI 1,33383 0,0195%
  • RUS RUBLESI 90,4075 -0,0746%
Günün En Çok Okunanları
İSKİ Genel Müdürü iyi haberi bu sözlerle duyurdu! "An itibarıyla baraj doluluk oranı..."
Avrupakent GYO ne zaman borsada işlem görecek?
Avrupakent GYO ne zaman borsada işlem görecek?
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
Hyundai'den Rusya kararı
Hyundai'den Rusya kararı
Almanya'da Ukrayna endişesi
Almanya'da Ukrayna endişesi
Ünlü milyardere göre yatırımcıların yaptığı en büyük hata
Ünlü milyardere göre yatırımcıların yaptığı en büyük hata
DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması
GERİ
İLERİ
İSKİ Genel Müdürü iyi haberi bu sözlerle duyurdu! "An itibarıyla baraj doluluk oranı..."
Avrupakent GYO ne zaman borsada işlem görecek?
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
Hyundai'den Rusya kararı
Avrupakent GYO ne zaman borsada işlem görecek?
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
Hyundai'den Rusya kararı
Almanya'da Ukrayna endişesi
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
Hyundai'den Rusya kararı
Almanya'da Ukrayna endişesi
Ünlü milyardere göre yatırımcıların yaptığı en büyük hata
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL