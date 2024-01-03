ARA
Bist 100
7607,27
-0,22%
Bist 100
Dolar/TL
29,7794
0,1512%
Dolar/TL
Euro/TL
32,6293
0,166%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0957
0,1266%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1973,58
0,3%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dolar bugün ne kadar? 3 Ocak canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 3 Ocak 2024 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum...

03 Ocak 2024 | 09:16
Son Güncellenme: 03 Ocak 2024 | 09:26
0
Dolar bugün ne kadar? 3 Ocak canlı dolar-euro rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 29,7890 liradan, avro 32,6300 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 29,7870 liradan alınan dolar, 29,7890 liradan satılıyor. 32,6280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,6300 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 29,7290 lira, avronun satış fiyatı ise 32,6010 lira olmuştu.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur:

Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur:

İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1973,93 0,32%
  • ALTIN ONS 2061,64 0,16%
  • BIST 100 7597,06 -0,36%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,7792 0,1507%
  • EURO/TURK LIRASI 32,6793 0,3194%
  • EURO/USD 1,0959 0,1467%
  • INGILIZ STERLINI 1,26346 0,13116%
  • JAPON YENI 142,347 0,264%
  • KANADA DOLARI 1,33289 -0,01313%
  • RUS RUBLESI 91,1925 -0,0411%
Günün En Çok Okunanları
İGA İstanbul Havalimanı’na “Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Hava Yolu”
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Antalya'ya 2023'te en çok turistin geldiği 3 ülke, sürpriz yapan pazar...
Antalya'ya 2023'te en çok turistin geldiği 3 ülke, sürpriz yapan pazar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023'te ihracat rekoru kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023'te ihracat rekoru kırıldı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Aralıkta en fazla ihracat ve ithalat yapılan 3 ülke
Aralıkta en fazla ihracat ve ithalat yapılan 3 ülke
Sisal Şans'tan "Milli Piyango yılbaşı ikramiyesine" ilişkin açıklama
Sisal Şans'tan "Milli Piyango yılbaşı ikramiyesine" ilişkin açıklama
Seçil Erzan'ın kırdığı telefondaki mesajlara ulaşıldı: "Düştüğüm hale bak, dilenci oldum"
GERİ
İLERİ
İGA İstanbul Havalimanı’na “Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Hava Yolu”
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Antalya'ya 2023'te en çok turistin geldiği 3 ülke, sürpriz yapan pazar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023'te ihracat rekoru kırıldı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Antalya'ya 2023'te en çok turistin geldiği 3 ülke, sürpriz yapan pazar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023'te ihracat rekoru kırıldı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Aralıkta en fazla ihracat ve ithalat yapılan 3 ülke
Antalya'ya 2023'te en çok turistin geldiği 3 ülke, sürpriz yapan pazar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023'te ihracat rekoru kırıldı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Aralıkta en fazla ihracat ve ithalat yapılan 3 ülke
Sisal Şans'tan "Milli Piyango yılbaşı ikramiyesine" ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL