ARA
Bist 100
7736,26
0%
Bist 100
Dolar/TL
29,9722
0,1594%
Dolar/TL
Euro/TL
32,7997
0,1911%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0931
0,0297%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1952,2
0,03%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dolar bugün ne kadar? 10 Ocak canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 10 Ocak 2024 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum..

10 Ocak 2024 | 09:02
Son Güncellenme: 10 Ocak 2024 | 09:12
0
Dolar bugün ne kadar? 10 Ocak canlı dolar-euro rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 29,9710 liradan, avro 32,7760 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 29,9690 liradan alınan dolar, 29,9710 liradan satılıyor. 32,7740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,7760 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 29,9400 lira, avronun satış fiyatı ise 32,7620 lira olmuştu.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur:

Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur:

İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1952,2 0,03%
  • ALTIN ONS 2025,89 -0,13%
  • BIST 100 7736,26 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,9722 0,1594%
  • EURO/TURK LIRASI 32,7997 0,1911%
  • EURO/USD 1,0931 0,0297%
  • INGILIZ STERLINI 1,26964 -0,06376%
  • JAPON YENI 144,846 0,226%
  • KANADA DOLARI 1,3387 -0,08919%
  • RUS RUBLESI 90,9 -0,4926%
Günün En Çok Okunanları
Yeni halka arz olan şirketten güneş enerjisi yatırımı
İşte Togg'un yeni fastback modeli T10F: Ne zaman satışa çıkacak?
İşte Togg'un yeni fastback modeli T10F: Ne zaman satışa çıkacak?
Goldman Sachs yetenek stratejisi başkanı bir yöneticiyi işe alırken aradığı 1 numaralı özelliği açıkladı
Goldman Sachs yetenek stratejisi başkanı bir yöneticiyi işe alırken aradığı 1 numaralı özelliği açıkladı
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'KAAN' açıklaması
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'KAAN' açıklaması
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Marmara'da 7 il için kuvvetli kar uyarısı
Marmara'da 7 il için kuvvetli kar uyarısı
Petrol için 2024 fiyat beklentileri ne? Uzman yorumları
Petrol için 2024 fiyat beklentileri ne? Uzman yorumları
Araç alacaklar bu tuzağa dikkat!
GERİ
İLERİ
Yeni halka arz olan şirketten güneş enerjisi yatırımı
İşte Togg'un yeni fastback modeli T10F: Ne zaman satışa çıkacak?
Goldman Sachs yetenek stratejisi başkanı bir yöneticiyi işe alırken aradığı 1 numaralı özelliği açıkladı
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'KAAN' açıklaması
Dolar- euroda günün ilk rakamları
İşte Togg'un yeni fastback modeli T10F: Ne zaman satışa çıkacak?
Goldman Sachs yetenek stratejisi başkanı bir yöneticiyi işe alırken aradığı 1 numaralı özelliği açıkladı
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'KAAN' açıklaması
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Marmara'da 7 il için kuvvetli kar uyarısı
Goldman Sachs yetenek stratejisi başkanı bir yöneticiyi işe alırken aradığı 1 numaralı özelliği açıkladı
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'KAAN' açıklaması
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Marmara'da 7 il için kuvvetli kar uyarısı
Petrol için 2024 fiyat beklentileri ne? Uzman yorumları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL