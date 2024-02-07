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Dolar bugün ne kadar? 7 Şubat canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 7 Şubat 2024 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum..

07 Şubat 2024 | 09:00
Son Güncellenme: 07 Şubat 2024 | 09:11
Dolar bugün ne kadar? 7 Şubat canlı dolar-euro rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 30,5950 liradan, avro 32,9270 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 30,5930 liradan alınan dolar, 30,5950 liradan satılıyor. 32,9250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,9270 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,5610 lira, avronun satış fiyatı ise 32,8330 lira olmuştu.

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

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