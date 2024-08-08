Dolar bugün ne kadar? 8 Ağustos canlı dolar-euro rakamları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,50 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı seyir izleyen dolar/TL günü önceki kapanışına göre yüzde 0,42 değer kaybıyla 33,4618'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 33,5024'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 36,6742'den sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 42,5990'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 103 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de ekonomiye dair endişeler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırdığını anımsatarak, bugün ülkede açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin ülkedeki iş gücü piyasası hakkında daha fazla kanıt sunabileceğini ve varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı Enflasyon Raporu sunumunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyleyen analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur:

Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur:

İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.