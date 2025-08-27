ARA
Dolar/TL güne nasıl başladı? 27 Ağustos 2025

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,0430 seviyesinden işlem görüyor.


Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,0350'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 41,0430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 47,7310'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 55,2770'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 98,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Nvidia bilançosu ve ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.

