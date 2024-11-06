ARA
DOLAR
34,26
-0,13%
DOLAR
EURO
36,66
-2,30%
EURO
GRAM ALTIN
2958,66
-2,22%
GRAM ALTIN
BIST 100
8873,48
2,96%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ve Donald Trump zafer konuşması yaptı

ABD'de başkanlık yarışında zafer konuşması yapan Donald Trump, "47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum" dedi. Trump yeni döneminin ABD'nin altın çağı olacağını söyledi.

06 Kasım 2024 | 10:52
Son Güncellenme: 06 Kasım 2024 | 15:13
Ve Donald Trump zafer konuşması yaptı

ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanmaya devam ederken, başkanlık için gereken delege sayısını aştığı duyurulan Trump, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yaptı.

Konuşmasına destekçilerine teşekkür ederek başlayan Trump, "Bu, ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz bir siyasi zaferdir. 47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, "Ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Sınırlarımızı güçlendireceğiz. Ülkemizle ilgili her şeyi düzelteceğiz. Bu gece bir nedenden ötürü tarih yazdık. Bu neden, kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği engelleri aşmış olmamız oldu." diye konuştu.

Donald Trump, her bir Amerikan vatandaşı için çalışacağını belirterek, yeni döneminin ABD'nin altın çağı olacağını söyledi.

"Amerika'yı yeniden büyük yapmamıza imkan verecek muhteşem bir zafer"

North Carolina, Georgia ve Pensilvanya gibi salıncak eyaletleri kazandığını belirten Trump, Michigan, Arizona, Nevada ve Alaska'da da önde olduklarını kaydetti.

Senato'nun kontrolünü geri aldıklarını, resmi olmayan sonuçlara göre Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü de ellerinde tutacaklarını söyleyen Trump, "Bu Amerikan halkı için, Amerika'yı yeniden büyük yapmamıza imkan verecek muhteşem bir zafer." dedi.

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın kendisine ve kampanyasına verdiği desteğe işaret eden Trump, "Bir yıldız doğdu, adı da Elon. O inanılmaz bir adam." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, başkanlığı sırasında savaş başlatmayacağının sözünü vererek, "Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım, bu demokrasi ve özgürlük için büyük bir zafer." ifadesini kullandı.

Donald Trump'ın sahnede yanına davet ettiği Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance de kalabalığa seslendi.

Vance, konuşmasında, destekçilere ve kendisine duyduğu güvenden dolayı Trump'a teşekkür etti.

Trump'ın liderliğinde Amerikan halkına verdikleri sözleri tutacaklarını ve ekonomiyi ülke tarihindeki en büyük gücüne kavuşturacaklarını belirten Vance, "ABD tarihindeki en büyük siyasi geri dönüşe tanıklık ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

İlgili Haberler
Piyasalarda ABD'deki seçim sonuçlarına ilk tepki
Piyasalarda ABD'deki seçim sonuçlarına ilk tepki
ABD başkanlık seçimi: Trump zafer ilan etmeye hazırlanıyor
ABD başkanlık seçimi: Trump zafer ilan etmeye hazırlanıyor
Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu ele geçirdi
Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu ele geçirdi
Harita 2016'ya benziyor, Trump başkanlığa ilerliyor
Harita 2016'ya benziyor, Trump başkanlığa ilerliyor
0
  • ALTIN GRAM - TL 2958,66 -2,22%
  • ALTIN ONS 2685,96 -2,09%
  • BIST 100 8873,48 2,96%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,388 1,884%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39177 0,58322%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,16 1,8257%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2644 -0,1284%
  • EURO/DOLAR 1,0688 -2,1734%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6566 -2,3047%
  • STERLIN/DOLAR 1,28441 -1,40476%
Borsa Haberleri
Trump'ın zaferi Avrupa'da yeşil enerji şirketlerinin hisselerini nasıl etkiledi?
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Alarko Holding'ten geri alım açıklaması (5 Kasım)
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bildirimi
THY'den 3. çeyrek değerlendirmesi
Tofaş, Stellantis Europe ile imzalanan sözleşmeyi duyurdu
Yabancı yatırımcı hisse satışını 4. haftaya taşıdı
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Ünlü yatırımcının kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı
Borsada haftanın en'leri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
GERİ
İLERİ
Trump'ın zaferi Avrupa'da yeşil enerji şirketlerinin hisselerini nasıl etkiledi?
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Alarko Holding'ten geri alım açıklaması (5 Kasım)
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bildirimi
THY'den 3. çeyrek değerlendirmesi
Tofaş, Stellantis Europe ile imzalanan sözleşmeyi duyurdu
Yabancı yatırımcı hisse satışını 4. haftaya taşıdı
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Ünlü yatırımcının kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı
Borsada haftanın en'leri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL