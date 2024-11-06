ABD'de merakla beklenen sonuçlar tablo yavaş yavaş ortaya çıkıyor. BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher, yaptığı son analizde "ABD'de başkanlık seçimleri henüz sonuçlanmamış olsa da rekabetin giderek Donald Trump lehine döndüğü görülüyor. Cumhuriyetçi Parti, Kuzey Carolina'da beklenen zaferinin ardından şimdi de kararsız eyalet Georgia'da seçimi kazandı. Seçim haritası, Trump'ın kaybettiği 2020'den çok, kazandığı 2016'ya benziyor. ABD genelinde sonuçları açıklanan bölgelerde eski başkan dikkat çekici ilerlemeler kaydediyor. Kamala Harris, kentsel ve banliyö bölgelerinde Joe Biden'ın toplam oylarına büyük ölçüde ulaşıyor ancak şu ana kadar Trump'la arasındaki farkı kapatmaya yetmedi" diyor.

Türkiye saati 09.00 itibarıyla harita şu şekilde: (Kaynak;CNN)