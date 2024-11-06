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Harita 2016'ya benziyor, Trump başkanlığa ilerliyor

Gözler ABD'de Demokrat Partili Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasındaki seçimde... Başkanlık için adaylardan birinin en az 270 rakamına ulaşması gerekiyor. Resmi olmayan sonuçlara göre şu ana kadar 50 eyaletin 25’inde galip gelen Trump’ın toplam delege sayısı 246 olurken, 16 eyalette ve Washington D.C bölgesinde kazanan Harris, 210 delege elde etti.

06 Kasım 2024 | 09:05
Son Güncellenme: 06 Kasım 2024 | 09:40
Harita 2016'ya benziyor, Trump başkanlığa ilerliyor

ABD'de merakla beklenen sonuçlar tablo yavaş yavaş ortaya çıkıyor. BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher, yaptığı son analizde "ABD'de başkanlık seçimleri henüz sonuçlanmamış olsa da rekabetin giderek Donald Trump lehine döndüğü görülüyor. Cumhuriyetçi Parti, Kuzey Carolina'da beklenen zaferinin ardından şimdi de kararsız eyalet Georgia'da seçimi kazandı. Seçim haritası, Trump'ın kaybettiği 2020'den çok, kazandığı 2016'ya benziyor. ABD genelinde sonuçları açıklanan bölgelerde eski başkan dikkat çekici ilerlemeler kaydediyor. Kamala Harris, kentsel ve banliyö bölgelerinde Joe Biden'ın toplam oylarına büyük ölçüde ulaşıyor ancak şu ana kadar Trump'la arasındaki farkı kapatmaya yetmedi" diyor.

Türkiye saati 09.00 itibarıyla harita şu şekilde: (Kaynak;CNN)

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