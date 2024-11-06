ABD'de yeni başkanı ve Kongre'deki yeni üyeleri belirlemek için Amerikan halkı sandık başına gitti. 35 eyalette oyların sayımı sürüyor. Donald Trump yarışa önde başladı. Başkanlık için adaylardan birinin en az 270 rakamına ulaşması gerekiyor. AA'nın haberine göre 50 eyaletin 26’sında galip gelen Trump’ın toplam delege sayısı 267 olurken, 18 eyalette ve Washington D.C bölgesinde kazanan Harris, 224 delege elde etti.

Trump’ın kazandığı eyaletler (26): West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, North Dakota, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Ohio, Teksas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina, Georgia, Pensilvanya

Harris’in kazandığı eyaletler (18+1): Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colarado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Havai, New Hampshire, Minnesota eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi

Amerikan Fox kanalı: ABD başkanlık seçimini Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı

Fox kanalının yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Trump, başkanlık yarışında rakibi Kamala Harris'i yenilgiye uğrattı.

Cumhuriyetçi aday Trump'ın, başkanlık için gereken 270 delege sayısını aştığı verisi paylaşıldı.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

ABD'nin en büyük eyaletlerinden Texas'ı Trump kazandı

Associated Press (AP) ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Texas'taki yarışı Trump önde tamamladı.

Trump, Texas'ta 40 delege kazanmış oldu.

Salıncak eyaletlerden Pensilvanya, Georgia, North Carolina'yı Trump kazandı

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Cumhuriyetçi aday Trump, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden Pensilvanya'da 19 delegenin tamamını, Georgia'da da 16 delegeyi kendi hanesine yazdı. Trump, 16 delegesi bulunan North Carolina'daki yarışı kazandı.

ABD'nin en büyük eyaletlerinden Texas'ı Trump aldı

Harris konuşmasını iptal etti

ABD'de başkanlık yarışında sona doğru gelinirken, Demokrat aday Kamala Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağı bildirildi.

ABD'de başkanlık yarışında delege sayısında rakibi Trump'ın gerisinde kalan Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond'dan bir açıklama geldi.

Harris'in seçim sonuçlarını takip ettiği başkent Washington'da bulunan Howard Üniversitesi'nde kurulan platformda kürsüye çıkan Richmond, kısa bir açıklama yaptı ve Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağını belirtti.

Harris'e destek olmak üzere kampüse gelen kalabalığa, "Halen sayılacak oylar var, henüz sonucu açıklanmamış eyaletler var" diyen Richmond, Harris'in yarın seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kimdir?

New York'ta 14 Haziran 1946 tarihinde Frederick ve Mary MacLeod Trump'ın beş çocuğunun dördüncüsü olarak dünyaya gelen Trump, Alman asıllı Amerikalı iş adamı Frederick Trump'ın torunu.

Emlakçı babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak salan Trump, 1968'de Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu, 1971'de babasının şirketinin başına geçti ve şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi.

Şirketin merkezini Manhattan bölgesine taşıyan Trump, inşa ettiği otellerle tanınırlığını artırdı. 2004 yılında Amerikan NBC kanalında "Çırak" (The Apprentice) adlı bir program yapmaya başlayan Trump, bu programla şov şov dünyasına adım attı ve ismini dünya çapında duyurdu.

Cumhuriyetçi partiden başkan adayı olan Trump, 2016-2020 arasında ABD başkanlığı yaptı.

Demokratların adayı Kamala Harris kimdir?

Harris, 1964’te California’nın Oakland şehrinde Hindistan’dan ABD’ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika’dan ABD’ye yine öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babadan dünyaya geldi.

Hukuk bölümünü dereceyle bitiren Harris, uzun yıllar San Francisco’da savcılık yaptı. Harris ayrıca 2010'da California eyaletinin ilk kadın başsavcısı seçildi.

Kamala Harris, 2017'de tarihteki ikinci Afrikalı-Amerikalı kadın ve ilk Güney Asyalı-Amerikalı senatör olarak California Senatörü seçilerek kariyerine devam etti.

Biden, Ağustos 2019'da Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti. Biden'ın kasımda seçimi kazanmasının ardından Harris, bu zaferle ABD'nin başkan yardımcılığı görevine gelen ilk kadın, ilk siyahi ve ilk Güney Asyalı Amerikalı oldu.

Harris halen Demokrat partiden başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor.

Temsilciler Meclisi

Toplam 435 temsilcinin bulunduğu Temsilciler Meclisinde, her eyalet nüfusuna oranla temsil ediliyor. Kalabalık nüfusa sahip eyaletler daha fazla temsilciye, düşük nüfuslu eyaletler ise en az 1 olmak üzere daha az temsilciye sahip oluyor.

Senato

Seçilenlerin 6 yıllığına görev başına geldiği Senatoda toplam 100 kişi görev yaparken, 50 eyaletin her birinin 2 senatörü bulunuyor. Bu seçimde, Senatodaki 34 sandalyede kimlerin oturacağı belirlenecek.