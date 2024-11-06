Piyasa oyuncuları, ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına odaklanırken, ilk sandık sonuçlarına göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump seçimi önde götürüyor. Uzmanlar, seçim sonuçlarına göre ülke ekonomisindeki politikalarda değişiklik olacağını, bu durumun varlık fiyatlarını da etkileyeceğini öngörüyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde başta Çin mallarına olmak üzere yeni tarifeler uygulaması, vergi indirimlerine gitmesi ve fosil yakıt üretimini artırması bekleniyor.

Dolar endeksi söz konusu sonuçların ardından yüzde 1,7 artışla 105,2 seviyesine yükseldi.

Dolar/T de, güne yatay başlamasının ardından 34,2710 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,8 düşüşle 36,8380'den, sterlin/TL yüzde 1,3 değer kaybıyla 44,1170'ten satılıyor.

Tahvil faizleri 4 ayın zirvesini gördü

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan yükselişle temmuz başından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,44'ü görmesinin ardından yüzde 4,42'ye çekildi.

Petrolde artış yüzde 2'ye dayandı

Seçim sonuçları öncesi ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması da petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oluyor. ABD dolar endeksi yüzde 1,81 artışla 105,189 oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşüreceği öngörülüyor.

Bitcoin rekor tazeledi

Bitcoin'in fiyatı 75 bin doları aşarak rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda bir önceki kapanışa göre yüzde 7,2 yükselişle 74 bin 400 dolardan işlem görüyor.

Altında gevşeme

Dün yüzde 0,2 değer kazanarak 2 bin 743,2 dolardan kapanan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 azalışla 2 bin 718 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı da, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 1 altında 2 bin 995 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 90 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 270 liradan satılıyor.

Asya borsaları

Asya tarafında da yeni işlem gününde karışık bir seyir izleniyor.

Çin hükümetinin olası yaptırımların etkilerini azaltmak için ekonomiyi destekleyici adımları güçlendireceği beklentisi satış baskısını törpülese de, ABD'de Trump'ın galip gelmesi durumunda Çin'e yeni yaptırımlar uygulayabileceği endişesi risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan, bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI 49,7 ile beklentilerin üzerinde gelirken, ülkede geçen ay 49,4 olan bileşik PMI 49,6 seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi yeni işlem gününde yüzde 1,8 yükselişle 154,2 seviyesinde seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 artışla 39.429 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 azalışla 2.563 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,5 düşüşle 3.371 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,6 değer kaybıyla 20.470 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 primle 80.207 puandan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da sınırlı yükseliş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 8.647,94 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,37 puan ve yüzde 0,34 yükselişle 8.647,94 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,06 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,19 ile metal ana sanayi oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kaybederek 8.618,57 puandan tamamladı.

Moskova Borsası, ABD’deki başkanlık seçimlerinin etkisiyle güne yükselişle başladı

Moskova Borsası, ABD'deki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yarışı önde götürmesiyle yükselişle açıldı.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 2,65 değer kazanarak 2.685 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 2,66 artışla 863 puana yükseldi.

Dolar/ruble paritesi ise 96 seviyesine kadar gerilemesinin ardından tekrar 98 seviyesinin üzerine çıktı.

Rusya’nın önde gelen şirketlerinden Sberbank'ın hisseleri yüzde 3, Gazprom'un yüzde 5,7, Rosneft'in yüzde 2,3 ve VTB'nin hisseleri de yüzde 2 yükseldi.

Analistler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek istediğini söyleyen Trump’ın ABD başkanı seçilme ihtimalinin güçlenmesinin Rus piyasalarında olumlu etki yarattığını belirtiyor.