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  • DSÖ'nün acil durum ilan ettiği maymun çiçeği (M çiçeği) hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler?

DSÖ'nün acil durum ilan ettiği maymun çiçeği (M çiçeği) hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler?

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'da birçok ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. Sağlık Bakanı Memişoğlu ise, gelişmelerin yakından takip edildiğini ancak şu anda herhangi bir alarm durumunun söz konusu olmadığını söyledi. Peki, ırkçılık endişesiyle ismi 'mpox' olarak değiştirilen maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

15 Ağustos 2024 | 10:17
Son Güncellenme: 15 Ağustos 2024 | 11:11
DSÖ'nün acil durum ilan ettiği maymun çiçeği (M çiçeği) hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler?

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı karşısında DSÖ tarafından düzenlenen Acil Durum Komitesi toplantısının açılışında konuştu.

M çiçeği virüsünün Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 10 yıldan uzun süredir bildirildiğini aktaran Ghebreyesus, bu ülkede her yıl bildirilen vaka sayısının istikrarlı bir şekilde arttığını söyledi.

Ghebreyesus, 2023'te bildirilen M çiçeği virüsü vaka sayısında önemli bir artış yaşandığını hatırlatarak, bu yıl şu ana kadar Afrika ülkelerinden bildirilen vaka sayısının geçen yılın toplamını aşarak 14 bini geçtiğini, buna bağlı 524 ölüm kaydedildiğini dile getirdi.

Geçen yıl Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan, cinsel ağlar yoluyla yayıldığı görülen "1b türü" virüsün hızla yayılmasının ve komşu ülkelerde tespit edilmesinin endişe verici olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, Acil Durum Komitesi'ni toplama kararının başlıca nedenlerinden birinin bu durum olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, temmuzda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne komşu olan ve daha önce M çiçeği vakası bildirmemiş Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda'nın hastalığın 1b türüne ait yaklaşık 90 vaka bildirildiğini anımsattı.

Salgının tek bir türüne yoğunlaşmadıklarını söyleyen Ghebreyesus, "Farklı ülkelerde, farklı bulaşma yolları ve farklı risk düzeyleri olan, farklı tür salgınlarla uğraşıyoruz. Meslektaşlarım yakında size daha detaylı teknik bir sunum yapacak." dedi.

Ghebreyesus, bu salgınların nedenlerini anlamak ve ele almak için etkilenen ülkelerin hükümetleri, Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), sivil toplum kuruluşları ve diğer ortaklarla birlikte çalıştıklarını kaydetti.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, gözetim, hazırlık ve müdahale faaliyetlerini desteklemek için başlangıçta 15 milyon dolar gerektiren bölgesel bir müdahale planını geliştirdiğini söyledi.

M çiçeği için DSÖ uzmanlarının iki aşıyı önerdiğini kaydeden Ghebreyesus, bu aşıların DSÖ tarafından listelenen ulusal düzenleyici kurumların yanı sıra Nijerya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler tarafından onaylandığını vurguladı.

Afrika Birliği, Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği (mpox) virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirmişti.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA 

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsüne ilişkin soruya maymun çiçeği ve Covid-19 ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi, “Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil” bilgisini paylaştı.

NASIL BULAŞIYOR?

  • M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. 
  • Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor

BELİRTİLERİ NELERDİR? 

  • İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. 
  • Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

TEDAVİSİ VAR MI?

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. 

Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

IRKÇILIK ENDİŞESİYLE İSMİ DEĞİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi.

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Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı
Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
GERİ
İLERİ
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