Dul ve yetim aylığı 2026 ne kadar? 2026 dul ve yetim maaşı kaç TL?

2026 yılının ilk yarısında uygulanacak olan sosyal güvenlik destekleri ve emekli maaş zamları kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur kapsamında vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen ölüm aylıkları (dul ve yetim maaşları), Ocak ayı itibarıyla zamlı olarak hesaplara yatacak.

Hisse Oranına Göre Ocak 2026 Maaş Listesi

Vefat eden sigortalının dosyasındaki hak sahipliği oranına göre yapılan yeni hesaplamalar şu şekilde:

Yüzde 25 Hisse (Yetim Maaşı): En düşük yetim aylığı ödemesi 4 bin 220 TL’den 5 bin 5 TL’ye yükseltildi.

Yüzde 50 Hisse (Dul Maaşı): Eşi vefat eden ve %50 oranında hak sahibi olan vatandaşların maaşı 8 bin 440 TL’den 10 bin 10 TL’ye çıkarıldı.

Yüzde 75 Hisse (Dul Maaşı): Çocuğu olmayan ve eşinden %75 oranında pay alan hak sahipleri için Temmuz ayından bu yana 11 bin TL olarak uygulanan ödeme, 12 bin 340 TL oldu. Bu gruptaki vatandaşların aylıklarına net 1.340 TL artış yansıdı.