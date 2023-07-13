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Dünya Bankası'ndan depremzede işletmelere kredi

Dünya Bankası, deprem bölgesi için 450 milyon dolarlık destek yapacak. Onaylanan finansman paketine ile depremde zarar gören KOBİ'lere 500 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek.

13 Temmuz 2023 | 17:01
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Dünya Bankası'ndan depremzede işletmelere kredi

Dünya Bankası, deprem bölgesine destek için 450 milyon dolarlık yeni finansman paketini onayladı.

Finansman paketi, depremden zarar eden KOBİ’lerin desteklenmesi için kullanılacak.

Depremde zarar gören KOBİ’lere 120 ile 500 bin lira arasında destek verilecek. Kredi miktarı, gelir kaybı ve hasar durumuna göre belirlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kredi kullanımının KOSGEB aracılığıyla yapılacağını söyledi. Kacır’ın verdiği bilgiye göre; toplam fonun yüzde 10’u, kadınların sahip olduğu veya yönettiği KOBİ’lere ayrılacak.

Sıfır faizli kredi, 36 ay vadeli ve 24 ay ödemesiz olacak.
 

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