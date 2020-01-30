Dünya, Çin’e uçuşları durduruyor!
Çin’de başlayarak yayılan koronavirüs salgını nedeniyle uçak seferlerini iptal eden havayolu şirketlerine Kanada Havayolları Air Canada da katıldı.
Air Canada’dan yapılan açıklamada, “Air Canada’nın Kanada’dan kalkan son uçuşları bugün ve dönüş uçuşları yarın 30 Ocak 2020’de Pekin ve Şanghay’dan gerçekleşecek. Etkilenen müşteriler bilgilendirilecek ve varsa diğer taşıyıcılarla seyahat etme veya tam bir geri ödeme de dahil olmak üzere seçenekler sunulacak. Bu durumdan dolayı müşterilerimizin seyahat planlarındaki ciddi aksaklıklar nedeniyle özür dileriz.” denildi.
Air Canada Çin’e, Toronto, Vancouver ve Montreal’den haftada 33 uçuş gerçekleştiriyor. Şirketin açıklamasında Pekin ve Şanghay’a tüm uçuşların 29 Şubat 2020 tarihine kadar durdurulacağı, sonrasında ise kararın güncelleneceği bildirildi.
HİNDİSTAN’DA İKİ HAVAYOLU ŞİRKETİ UÇUŞLARINI DURDURDU
Hindistan’da Air India ve Indigo hava yolu şirketleri, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle, Çin’e düzenlenen bazı hatlardaki uçuşlarını askıya aldı.
Air India şirketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 31 Ocak ile 14 Şubat arasında Mumbai, Yeni Delhi, Şangay uçuşlarının iptal edildiği, Yeni Delhi ile Hong Kong arasındaki haftalık sefer sayısının azaltılacağı belirtildi.
Hint basınındaki haberlere göre, şirket yetkilileri, Çin ve bölgedeki diğer ülkelere yapılan seferlerde, tüm uçuş mürettebatından N95 maskelerini takmalarını istedi.
LUFTHANSA
Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın Çin’in Nanjing kentinden Frankfurt uçağında şüpheli bir korona vakasına rastlanması ve vaka sayısının her geçen gün artmasından dolayı Çin’e gerçekleşecek tüm uçuşların iptal edildiği duyuruldu.
IKEA VE STARBUCKS’TAN ÇİN KARARI
Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, uçuş seferlerinin korona virüsünün seyrine göre belirleneceği ifade edildi.
BRITISH AIRWAYS
British Airways, Çin’e yapılacak ve Çin’den yapılan tüm uçuşları salgın nedeniyle askıya aldığını duyurdu.
Hava yolu şirketinin açıklamasında, Ocak ve Şubat aylarında Çin ana karasına doğrudan uçuş olmayacağı belirtildi.
Açıklamada, “Bu durum için müşterilerimizden özür diliyoruz. Ancak müşterilerimizin ve ekibimizin güvenliği her zaman önceliğimizdir” ifadeleri yer aldı.
GÜRCİSTAN SİVİL HAVACILIK AJANSI
Öte yandan Gürcistan Sivil Havacılık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kararın virüsün Gürcistan topraklarına girmesini önlemek için önleyici tedbirler çerçevesinde alındığı belirtildi.
Açıklamada, “Gürcistan ve Çin arasında doğrudan uçuş yasağı, 29 Mart 2020’ye kadar yürürlükte kalacak” ifadeleri kullanıldı.
THY’DEN UÇUŞ AÇIKLAMASI
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter’dan “Türk Hava Yolları olarak Çin’de ortaya çıkan Corona Virüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Değerlendirmelere göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.
AIR FRANCE VUHAN’A UÇUŞLARI DURDURDU
Öte yandan, Fransız Hava Yolu şirketi Air France’dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının etkili olduğu Vuhan’a uçuşların durdurulduğu belirtildi.
Paris’ten Pekin ve Şangay’a yapılacak sefer sayısının da azaltıldığı bildirildi.
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