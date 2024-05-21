Dünya sigorta sektöründen Türkiye’ye büyük ilgi

20. kez düzenlenen Dünya Sigorta Kongresi; Ortadoğu, Asya, Afrika, Avrupa ve Türkiye’den 1000’in üzerinde sigortacı ve reasürörü buluşturdu. 29-30 Nisan tarihlerinde Dubai Atlantis The Palm’de gerçekleşen kongrede, ilk kez Türkiye’ye özel bir oturum gerçekleştirildi. Yabancı reasürörlere Türkiye sigorta pazarının tanıtılması ve Türkiye’ye reasürans kapasitesi sağlanması konularının ele alındığı Türkiye oturumunun moderatörlüğünü Howden Bölge CEO’su, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği (SBD) Yönetim Kurulu Üyesi Atınç Yılmaz yaparken, SBD Başkanı Cenk Ecevit, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Uğur Gülen ve Dubai International Financial Center (DIFC) Başkanı Phil Story konuşmacı olarak yer aldı.

TÜRKİYE 20 MİLYAR DOLARLIK PRİM ÜRETİYOR

Kongre ve Türkiye oturumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Atınç Yılmaz, “70’in üzerinde ülkenin katıldığı bölgenin en büyük buluşma noktası olan kongrede, Türkiye sigorta pazarı hakkında ilk defa özel bir oturum düzenlendi. Bu oturum konferansın en çok takip edilen ve popüler oturumlarından birisi oldu. Türkiye’ye olan ilginin ne kadar güçlü olduğunu bu oturum ile bir kez daha görmüş olduk. Bugün 20 milyar doların üzerinde prim üretimi ile bölgenin en büyük sigorta pazarları konumuna ulaşan Türkiye’nin, gelecekte daha da önemli hale geleceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.” dedi. Türkiye’nin prim üretiminin 50 milyar dolara çıkabilmesi potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade eden Atınç Yılmaz, “Bu potansiyel konusunda aslında herkes hemfikir. Ancak Türkiye’nin, bölgede lider oyuncu olabilme ve daha çok rol oynama vizyonu ile hareket etmesi gerektiğini söylemeliyiz. Türkiye’nin bunu başaracak bir altyapısı var. Ülkemiz; büyüklüğü, jeopolitik konumu, tarihi ve en önemlisi de dinamik ve kaliteli insan kaynağı ile bunu yapabilecek güçte. Türkiye’de çok ciddi bir sigorta endüstrisi oluşmuş durumda. Bunu 15 yılı aşkın bir süredir global pazarlarda sigorta şirketlerinde yöneticilik yapan, Türkiye’nin yetiştirdiği biri olarak çok net bir şekilde görebiliyorum. Howden Türkiye olarak da üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Hem müşterilerimize hem de sigorta şirketi iş ortaklarımıza katkı sunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.