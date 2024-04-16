Dünyanın en yoğun 10 havalimanı: 2 numara değişti...

Açıklanan listenin ilk sırasında değişiklik yok ve Atlanta'daki Hartsfield-Jackson International Havalimanı yine zirvede. Listeye göre Dubai ilk kez 2. sırada yer aldı. ABD'de önemli iç hat yolcu payına sahip dört havaalanı daha listede yer alıyor. İstanbul Havalimanı listede 7. sırada yer alıyor ve 2022 yılına göre yüzde 18'lik bir artış var.

ACI Dünya Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira listede kayda değer değişimler yaşandığını belirterek "Dubai Uluslararası Havalimanı ilk kez ikinci sıraya yükselirken, Tokyo Haneda Uluslararası Havalimanı 2022'de 16. sıradayken 2023'te 5. sıraya yükseldi. Ayrıca, İstanbul ve Yeni Delhi havalimanlarının sarsılmaz gücü, 2019'a göre önemli bir ilerleme kaydederek onları üst sıralarda tutuyor" diyor.

2023'te yolcu trafiği açısından dünyanın en yoğun 10 havalimanı