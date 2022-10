Tanınmış otel markalarından Ramada by Wyndham, en güzel lezzetleri ve kültürel zenginlikleri ortaya çıkarmasına ve paylaşmasına yardımcı olmak için dünyayı gezecek ilk ‘Yeme İşleri Başkanı’nı arıyor. Her gurmenin hayali olan bu fırsatın ödülü ise 10 bin dolar.

Dünya çapında 63’ten fazla ülkede bulunan Ramada by Wyndham, gezginlerin dünyayı tecrübe etmesine yardımcı oluyor. Yeme İşleri Başkanlığı’nın kazananı, beş kıtadan lezzetler ve kültürel zenginlikler bulup, markanın sosyal medya ve marketing kanalları aracılığıyla dünyayla buluşturacak. Kazanana 10 bin dolar ödül verilecek ve buna ek olarak dünya turlarını en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için, gezilerinde harcamak üzere günlük 150 dolar sağlanacak. Seçilecek Yeme İşleri Başkanı’na ücretli konaklama ile hava yolu ulaşımı da sağlanacak ve Wyndham Rewards üyelikleri Diamond kademesine yükseltilecek.

Ramada by Wyndham Operasyon Başkan Yardımcısı ve marka lideri Stephanie Kendrick, “Yemekler yeni kültürlere açılan kapılardır ve Ramada by Wyndham tam da bunu yapıyor: Gezginlere ilham veriyor ve onları dünyanın farklı yerlerindeki yeni deneyimlerle buluşturuyor. Yeme İşleri Başkanımız, Ramada’nın ve bulunduğu çok sayıda noktanın sunduğu en iyi deneyimleri tecrübe etmenin yanı sıra, hayatlarına zenginlik katacak bu maceranın her anını dünyayla paylaşma şansı elde edecek” diye konuştu.

KİMLER KATILABİLİR?

Çeşitli sosyal medya hesaplarını (Tercihen TikTok ve Instagram) aktif ve hakim bir şekilde kullanmak.

İngilizce’ye yazılı ve sözlü olarak hakim olmak.

21 yaşını doldurmuş ve geçerli bir pasaport sahibi olmak.

2023 yaz döneminde üç haftaya kadar süreyle seyahat edebilir durumda olmak.

Kendini gurme olarak görmek.

Güçlü yazı becerilerine sahip olmak (blog yazıları için gerekli).

Uzaktan ve son teslim tarihlerine bağlı kalarak çalışabilecek olmak.

Ziyaret edilecek her bir ülkede, belirtilen şartlar kapsamında uygulanan COVID-19 protokollerine uyum sağlamak.

Başvuru sahiplerinin Arjantin, Avustralya, Kanada, Almanya, Hindistan, Meksika, Yeni Zelanda, Tayland, Türkiye, Birleşik Krallık veya ABD’de ikamet ediyor olması gerekiyor.

ÜÇ HAFTALIK DÜNYA TURU

Yeme İşleri Başkanı’nın sorumlulukları arasında üç haftaya kadar sürecek bir dünya turuna çıkmak ve seyahatleri sırasında derleyeceği, mutlaka tadına bakılması gereken lezzetler listesini sosyal medyada paylaşmak yer alıyor. Yeme İşleri Başkanı’nın yaratıcı içerikleri ve deneyimlerine, başkalarının da dünyayı Ramada ile birlikte tecrübe etmeleri için ilham vermek amacıyla Ramada’nın marka web sitesi ile sosyal medya kanallarında yer verilecek.

SORUMLULUKLAR NELER?

Üç hafta sürecek bir tur boyunca sekize kadar ülkeyi ziyaret etmek.

Seyahat ve lezzet dolu maceralarını çektiği özgün fotoğraflar, videolar ve hazırladığı özgün yazılı içeriklerle, seyahatleriyle eş zamanlı olarak belgelemek.

Deneyimlerini sosyal medya kanallarından paylaşmak ve dünyanın farklı yerlerindeki insanlara ilham vermek.

HANGİ OLANAKLAR SUNULACAK?

10.000 dolar ödül.

Geziler için harcamak üzere, üç haftaya kadar süreyle günlük 150 dolar.

Ekonomi sınıfında gidiş-dönüş hava yolu ulaşımı.

Önceden belirlenecek seyahat programı kapsamında, Ramada by Wyndham otellerinde üç haftaya kadar süreyle yapılacak ücretli konaklamalar.

Wyndham Rewards üyeliğinin bir yıl süreyle Diamond kademesine yükseltilmesi.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Bu fırsat için seçilecek ideal adayın neden kendisi olduğunu anlattığı, genel görüntülemeye açık bir videoyu @RamadabyWyndham ve #RamadaCEO etiketlerini kullanarak TikTok’ta paylaşması gerekiyor. Videoların en az 2 dakika uzunluğunda olması gerekiyor ve başvuru sahiplerinin yemek ve seyahat anlayışlarının yanı sıra hikaye anlatma ve sosyal becerilerini de ortaya koyması tavsiye ediliyor. TikTok üzerinden başvuru yapacak olanların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için @RamadabyWyndham hesabını takip etmeleri gerekiyor. Alternatif olarak, başvuru sahipleri videolarını [email protected] adresine e-postayla da gönderebilir.

Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için, hesapların genel görüntülemeye açık olması gerekiyor.

Başvuruların İngilizce olarak, yalnızca 21 yaş ve üzeri yetişkinler tarafından, 14 Kasım 2022 tarihinde ABD Doğu Yakası (ET) saatiyle 23:59’a kadar yapılması ve teslim alınmış olması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin, Mayıs-Ağustos 2023 döneminde üç haftaya kadar süreyle yurt dışı seyahati yapabiliyor olması gerekiyor. Başvuruların, yarışmanın resmi kurallarına uyması gerekiyor.

Ramada by Wyndham, kazanan Yeme İşleri Başkanı’nı 19 Aralık 2022 gününün haftası veya buna yakın bir tarihte seçecek. Katılmak için herhangi bir satın alma şartı aranmıyor.