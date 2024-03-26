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  • EBRD'den deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği

EBRD'den deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in himayesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Bakanlık arasında imzalanan mutabakat zaptıyla, EBRD tarafından deprem bölgesine 500 milyon avroluk yeni finansman desteği verilecek.

26 Mart 2024 | 13:10
EBRD'den deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink başkanlığındaki heyet, Bakan Şimşek'le Bakanlık'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin ekonomi programı ve Banka ile güçlü işbirliğinin yanı sıra EBRD'nin deprem bölgesine yönelik finansman desteği ele alındı.

EBRD, 6 Şubat depremlerinin ardından ilk destek veren uluslararası finans kuruluşları arasında bulunurken, bölgenin yeniden imarı için kamu ve özel sektöre 1,5 milyar avro finansman paketi açıklamıştı. Bu çerçevede, deprem bölgesindeki özel sektör projelerine, KOBİ'lere ve yerel bankalara 800 milyon avro finansman sağlandı.

- Belediyelere kullandırılacak

Heyetin Şimşek'i ziyaretinde, söz konusu finansman paketi kapsamında, EBRD'den 500 milyon avro finansman sağlanması için Bakanlık ile EBRD arasında mutabakat zaptı imzalandı. Zapta, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile EBDR Birinci Başkan Yardımcısı Rigterink imza attı.

Söz konusu finansman desteği, İller Bankası aracılığıyla belediyelere su, içme suyu, kanalizasyon, katı atık ve ulaştırma sektörlerinde kullandırılacak.

Desteğin, 2024 ve 2025 yıllarında sağlanması öngörülüyor.

Bu arada, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerin yeniden imarı için uluslararası kuruluşlardan uygun koşullu dış finansman sağlanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar bu kapsamda yaklaşık 3 milyar dolar kaynak sağlandı.​​​​​​​

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