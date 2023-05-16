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EBRD, Türkiye büyüme tahminini düşürdü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), faaliyette olduğu bölgelerin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin 0,1 puan azaltılarak yüzde 2,2’ye düşürüldüğünü bildirdi. Banka, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin ekonomik büyümesini de 0,5 puan azaltılarak yüzde 2,5’e çekti.

16 Mayıs 2023 | 09:39
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EBRD, Türkiye büyüme tahminini düşürdü

Banka, “Geçinmeye çalışmak; Yüksek enflasyon hane halkının satın alım gücünü baskılıyor” başlıklı “Bölgesel Ekonomik Görünüm” raporunu yayımladı.

Raporda, bankanın faaliyetlerini sürdürdüğü bölgelerin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin 0,1 puan azaltılarak yüzde 2,2’ye çekildiği, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise 0,1 puan artırılarak 3,4’e yükseltildiği kaydedildi.

Yüksek enflasyonun hane halklarının harcamaları üzerinde baskı oluşturduğunun belirtildiği raporda, bölgelerde enflasyonun azalma eğilimine girmesiyle büyümenin de gelecek sene itibarıyla yeniden artmasının beklendiğine dikkat çekildi.

Raporda, Orta Asya ülkelerinin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin 0,2 puan artırılarak 5,2’ye, 2024 yılına ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 5,4’te sabit tutulduğu belirtildi.

EBRD raporunda, Orta Avrupa ve Baltık ülkelerinin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin 0,1 puan azaltılarak yüzde 0,5’e çekildiği, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminin de 0,2 artırılarak yüzde 2,9’a yükseltildiği kaydedildi.

Raporda, Doğu Avrupa ve Kafkas ülkelerinin bu yıla ilişkin büyüme öngörüsünün 0,1 puan ile yüzde 1,9’a, gelecek seneye ilişkin büyüme öngörüsünün 3,3 seviyesinde sabit tutulduğu hatırlatıldı.

EBRD raporunda, Güneydoğu Avrupa Birliği ülkelerinin 2023 yılına ilişkin büyüme tahmininin 0,8 puan artırılarak yüzde 2,3’e, 2024 yılına ilişkin büyüme tahmininin 0,1 azaltılarak yüzde 3’e revize edildiğine vurgu yapıldı.

Raporda, Güney ve Doğu Akdeniz ülkelerinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini 0,4 puan azaltılarak yüzde 3,6’ya çekilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini 0,1 puan artırılarak yüzde 4,4’e yükseltildi.

Raporun Türkiye ekonomisine ilişkin kısmında ise ülke ekonomisinin bu yıla ilişkin ekonomik büyümesinin 0,5 puan azaltılarak yüzde 2,5’e, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 3 olarak sabit tutulduğu kaydedildi.

Türkiye’nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin azaltılmasının şubat ayında gerçekleşen depremlerin oluşturduğu ekonomik etkiyi yansıttığının hatırlatıldığı raporda, bu yılın ikinci yarısında kredi koşullarının sıkılaşmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda ekonomik göstergelere göre Türkiye’nin bu yıla güçlü bir büyüme ile başladığı, öte yandan depremlerin yarattığı zararın yaklaşık 100 milyar doların üzerinde olduğunun tahmin edildiğine yer verildi.

Raporda, şubat ayındaki depremlerin ardından başlayan inşaatların 2024 yılında ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyerek yüzde 3’e yükseltmesinin beklendiği kaydedildi.

EBRD raporunda, batı Balkan ülkelerinin ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2,2, gelecek yıl için ise yüzde 3,4 olarak sabit tutulduğu görüldü.

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