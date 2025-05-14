ARA
DOLAR
38,79
0,00%
DOLAR
EURO
43,48
0,20%
EURO
GRAM ALTIN
4060,85
0,18%
GRAM ALTIN
BIST 100
9700,17
-0,48%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

EBRD, Türkiye’nin büyüme tahminini revize etti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüsünü de yüzde 0,2 aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,8'e çekti. Banka Türkiye ekonomisinin gelecek yıl ise yüzde 3,5 büyüyeceğini öngördü.

13 Mayıs 2025 | 09:25
Son Güncellenme: 13 Mayıs 2025 | 19:21
EBRD, Türkiye’nin büyüme tahminini revize etti

EBRD, bugün başlayan Yıllık Toplantıları kapsamında faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı.

Buna göre, Banka, bölgesel ekonomik büyüme tahminini Şubat 2025'teki öngörüsüne göre yüzde 0,2 düşürerek yüzde 3'e revize etti. Söz konusu değişiklikte, küresel ekonomik ve ticaret belirsizlikleri, zayıf dış talep ve gümrük tarifelerindeki artışların ülke ekonomilerinde yaratabileceği dolaylı etkiler belirleyici oldu.

EBRD, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki ekonomik büyümenin 2026'da ise yüzde 3,4 seviyesine yükseleceğini tahmin etti.

Banka, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüsünü de yüzde 0,2 aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,8'e çekti.

Türkiye'de daha sıkı para politikasının iç talepte baskı oluşturabileceği ve küresel ticaret politikalarından kaynaklanan belirsizliğin dış talebi zayıflatabileceğine yönelik beklentiler, ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahmininde etkili oldu.

EBRD Türkiye ekonomisinin dış pozisyonundaki iyileşmeye dikkati çekerken, ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 3,5 seviyesine döneceğini öngördü.

EBRD Bölgesel Başekonomisti Rafik Selim, Türkiye ekonomisinde büyüme ve enflasyon öngörülerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubattaki son tahminlerine kıyasla, enflasyondaki düşüş patikasının biraz daha yavaş ve uzun olmasını beklediklerini belirtti.

Türk lirasında son dönemde yaşanan değer kaybı nedeniyle fiyatlar üzerinde geçişkenlik etkisi olabileceğini söyleyen Selim, "Ekonomi yönetiminin dezenflasyon patikasını sürdürme kararlılığına olan güvenimizi koruyoruz ve 22 Mayıs'ta açıklanacak bir sonraki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunu bekliyoruz." dedi.

Selim, Türkiye'de para politikasının daha yüksek politika faizi ve sıkı makro ihtiyati tedbirler yoluyla daha uzun süre sıkı kalmasını öngördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"TCMB'nin sıkı parasal duruşu sürdürme ve politika araçlarını çeşitlendirme yönündeki kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz. Son haftalarda kredi büyümesini yönetmek, Türk lirasını desteklemek ve rezervleri yeniden inşa etmek için makro ihtiyati politikaların uygulandığını gördük. Para Politikası Kurulu'nun bir sonraki toplantısının yapılacağı 19 Haziran'a daha beş hafta var ve bu noktada (faize ilişkin) alınacak karar önümüzdeki birkaç hafta içinde yaşanacak gelişmelere bağlı olacaktır."

EBRD'nin Türkiye'de 22 milyar Euro'nun üzerinde yatırımı bulunuyor.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4060,17 0,17%
  • ALTIN ONS 3255,6 0,16%
  • BIST 100 9700,17 -0,48%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,441 -0,025%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39324 -0,0287%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,85 -1,3006%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,7904 -0,0008%
  • EURO/DOLAR 1,1188 0,0134%
  • EURO/TURK LIRASI 43,4667 0,1772%
  • STERLIN/DOLAR 1,3304 -0,0263%
Borsa Haberleri
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
Yarın 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü tarihi açıklandı (2025)
Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
13 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Geçen yıl halka arz olan şirketten ilk çeyrek değerlendirmesi
12 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Yüzde 4'ten yüzde 2645'e... Geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 8 şirket
Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı
Hem nakit temettü hem bedelsiz kararı aldı
GERİ
İLERİ
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
Yarın 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü tarihi açıklandı (2025)
Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
13 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Geçen yıl halka arz olan şirketten ilk çeyrek değerlendirmesi
12 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Yüzde 4'ten yüzde 2645'e... Geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 8 şirket
Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı
Hem nakit temettü hem bedelsiz kararı aldı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL