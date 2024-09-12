Warren Buffet, dev bankadaki payını azaltmaya devam ediyor

Cuma, Pazartesi ve Salı günleri toplam 5,8 milyon Bank of America hissesi satan Berkshire'ın elinde şu anda yüzde 11,1'lik bir payla 858 milyon hisse bulunuyor.

Berkshire'ın 300 milyar dolarlık hisse senedi portföyünü yöneten Berkshire CEO'su Warren Buffett'ın Bank of America hisselerini yüzde 10 ya da altına indirmeye niyetli olduğu görülüyor. Bu da yaklaşık 776 milyon hisseye denk geliyor.

Berkshire bu yüzde 10 seviyesinin altına indiğinde, şu anda yapması gerektiği gibi iki iş günü içinde herhangi bir satış için ABD'de SEC'e başvurmak zorunda kalmayacak.

7 milyar dolarlık BofA hissesi sattı

Berkshire, Temmuz ortasında agresif bir şekilde hisselerini azaltmaya başladığından bu yana yaklaşık 7 milyar dolarlık Bank of America hissesi sattı.

Bank of America hisseleri Salı günü yüzde 0,5 düşüşle 39,28 dolara geriledi ve Berkshire'ın 17 Temmuz'da satışa başladığı gün ulaştığı 2024'teki en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 10 geriledi. Bank of America hisseleri Berkshire satışlarının başlamasından bu yana bazı emsallerinin gerisinde kaldı.

Bank of America CEO'su: Stratejisinin ne olduğunu bilmiyorum

Bank of America CEO'su Brian Moynihan, Salı günü düzenlenen Küresel Finansal Hizmetler konferansında Buffett'ın "harika" bir yatırımcı olduğunu ancak bankanın hisseleri söz konusu olduğunda stratejisinin ne olduğunu tam olarak bilmediğini söyledi.

Moynihan, "Tam olarak ne yaptığını bilmiyorum çünkü açıkçası ona soramayız" dedi.