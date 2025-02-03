Ege'de deprem fırtınası: Santorini alarma geçti

Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı, cuma gününden bu yana Santorini ve Amorgos volkanik adaları arasında 200'den fazla sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. Yunan yetkililer, Ege Denizi'ndeki turistik ada Santorini çevresinde sismik aktivit nedeniyle halka dört limandan uzak durmaları, havuzlarını boşaltmaları, kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınmaları ve pazartesi günü okulları kapatmaları tavsiyesinde bulundu.

TOPLANTI DÜZENLENDİ

Yunanistan'da Başbakan Kiriakos Miçotakis başkanlığında, Santorini ve Amorgos arasındaki deniz bölgesinde son dönemde meydana gelen sismik aktiviteye ilişkin Maksimos Köşkü'nde bir toplantı düzenlendi. Reuters'a göre durumu değerlendirmek üzere Santorini'ye giden Jeofizik ve Sismoloji Profesörü Costas Papazachos, tedbirlerin ihtiyati olduğunu, en kötü senaryonun 6.0 ve üzeri şiddette bir deprem olacağını söyledi. Papazachous, Yunan internet sitesi Protothema'ya "Bu, mutlaka güçlü bir deprem olacağı anlamına gelmiyor, termal enerjinin dağılması ve Santorini'de daha küçük bir deprem yaşanması da mümkün... Ama tedbir almak zorundayız" dedi.

İLK TESPİTLER

Yunan basınına göre bilim insanları gerekebilecek herhangi bir adımı değerlendirmek amacıyla sismik aktivitenin gelişimini izliyor. Yunanlı yetkililere göre uzmanlar, sarsıntıların volkanik faaliyetlerle bağlantılı olmadığı sonucuna vardı. Acil toplantının ardından yapılan duyuruda ise "Bu sismik aktivitenin volkanik aktiviteyle ilgisi yoktur, NE-SW doğrultusundaki deniz altı faylarından kaynaklanmaktadır" denildi. Protothema, haberinde "Endişe var ama makul sınırlar içinde, Richter ölçeğinde 6 ve üzeri büyüklükte bir depremden endişe ediliyor. Tedbirlerin değerlendirilmesi her gün yapılacak" diyor.

HAVUZLARI BOŞALTMA ÖNERİSİ

Yunanistan Jeoloji ve Maden Araştırma Kurumu'ndan volkanolog-araştırmacı Georgios Vougioukalakis ise bölgede son 48 saatte 200'den fazla sarsıntı kaydedildiğini söyledi. Ona göre depremin merkez üsleri çoğunlukla Santorini yakınlarındaki ıssız bir ada olan Anhidros.

Uzmanların önerdiği önemli tedbirlerden biri de yüzme havuzlarının boşaltılması. Vougiouklakis, şiddetli bir deprem anında suyun hareket etmesinin yapılarda hasara yol açabileceğini ve yıkılma riskini artırabileceğini söylüyor.

Yunan basınına göre bilim insanlarının incelediği en kötü senaryo 6 büyüklüğünde bir deprem. Yapılan hesaplamalar, depremin Richter ölçeğine göre 6'yı geçmemesi gerektiğini, büyük hasara yol açma ihtimalinin ise sınırlı olduğunu gösteriyor.

BU ÖNLEMLER ALINDI

Yunan basınında yer alan haberlere göre, okullarda eğitime bir gün ara verilmesi, belediye etkinliklerinin iptali gibi tedbirlerin alındığı Santorini'ye de önlem amacıyla arama kurtarma ekibi, arama kurtarma köpeği ve insansız hava araçları sevk edildi. Adada arama kurtarma ekipleri için çadırlar kuruldu. Öte yandan, olası deprem anında yapılara zarar vermemesi için havuzlar boşaltıldı.

Ege'deki Amargos Adası Belediyesi de 3 Şubat Pazartesi günü adadaki kreşler ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Adada tüm kültürel etkinlikler iptal edilerek, bölge sakinlerinden kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınması istendi.

ACENTELERE AKIN ETTİLER

Santorini adasında meydana gelen yoğun sismik aktivite nedeniyle birçok kişinin adayı terk etmek için acentelere akın etti görüldü.

NACİ GÖRÜR'ÜN YORUMU

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de dün ve bugün 2 paylaşımla görüşlerini şöyle dile getirmişti:

-Arkadaşlar, bu aralar Santroni Adası NE’sunda ço sayıda depremler (4 boyutunda) oluyor. Helen-Kıbrıs Yayı Dal ma-Batma zonunda Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına dalıp tüketilmediyle üstteki levhanın Ege kısmı devamlı geriliyor. Bu da depremlere neden oluyor. Sevgiyle

-Arkadaşlar Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum. Sevgiyle



OKAN TÜYSÜZ: 2 GÜNDE 250'NİN ÜZERİNDE DEPREM OLDU

NTV yayınına katılan Jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz ise bölgede son iki günde 250’nin üzerinde deprem olduğunu, bunların 26 tanesinin 3.5 ve üzerinde olduğunu söyledi. Art arda gelen depremlerin bir 'deprem fırtınası' olduğunu belirten Tüysüz, "2011-2012 yılları arasında aşağı yukarı 14 ay süren deprem fırtınaları yaşanmıştı. Hem volkanların harekete geçmesi hem de fayların kesişmesiyle yaşanıyor bunlar. Faylar ilgili olduğu kabul ediliyor bu etkinliğin. Bu haftalarca, bazen aylarca hatta yıllarca sürebilir. 6’ya kadar uzanan depremleri oluştururlar ancak 7 ve üzeri gibi yıkıcı depremleri oluşturmazlar." dedi.

TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

Türkiye'ye uzak bir mesafe olduğunu, bu kadar etkili olmasınının beklenmediğini belirten Tüysüz, "Ege bölgesi dünyanın en sık deprem olan bölgelerinden bir tanesi. İçerisinden fay geçen il ve içlerimizin deprem potansiyellerinin araştırılması lazım. Bu detay maalesef elimizde yok. Denizli, Salihli, Alaşehir, Aydın gibi illerimiz doğrudan fay üstüne oturmaktadırlar. Buraların çok ciddi ve hassasiyetle araştırmak gerekiyor." diye konuştu.

"İZMİR'DEN DİRİ FAY GEÇİYOR"

2020’de İzmir'i etkileyen depremi hatırlatan Tüysüz, "Samos adasındaki deprem İzmir’e 70 kilometre uzaktaydı. 115 bina yıkıldı, can kayıpları oldu. Bu kötü zeminde kötü yapılaşmayı gösteriyor. İzmir içinden diri fay geçen illerimizden birisi. Diri fay demek orada eninde sonunda deprem olacağı anlamına gelir. Çok uzun yıllardır deprem olmamış. Buradaki fayların kaç yılda bir deprem ürettiklerini araştırmamız lazım." ifadelerini kullandı.

SON VOLKANİK PATLAMA

Kaynaklara göre bölgede en büyük volkanik patlamalarından biri, MÖ 1600 civarında yaşanmış ve Santorini'yi şu anki şekline getirmiş. Bölgedeki son patlama 1950'de meydana gelmiş.