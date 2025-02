Ege'deki 'deprem fırtınasını' neden oluyor? Türkiye'yi etkiler mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Akgün, Ege Denizi'nde deprem fırtınası meydana geldiğini, bunların konumu itibarıyla "doğal depremler" olduğunu ve bölgede depremlerin meydana gelmesini kolaylaştıracak bir jeolojik ortam bulunduğunu söyledi.

Depremlerin olağan bir konumda gerçekleştiğini ama normal aktivite dışında bir süreçle karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Akgün, şunları kaydetti:

"Elimize ulaşan güncel verilere göre buna 'deprem fırtınası' denebilir. Birbirine yakın belirli büyüklüklerdeki peşi sıra olan depremlerden bahsediyoruz. Burada volkanik aktivitenin taze olduğunu biliyoruz. Volkanik aktivitenin gelişmeye başlamasının bu depremlere neden olduğuna dair bir veri yok elimizde. Olursa da şaşırmayız çünkü alan, aktif volkanizmayı geliştirebilecek bir alan. Bu sönümlenebilir de bir miktar artabilir de. Net bir şey söylemek mümkün değil. Sürekli gözlemleyerek tetikte olmak önemli."

'TSUNAMİ İÇİN 6'NIN ÜZERİ OLMALI'

Akgün, bölgedeki tsunami riskine ilişkin, "Tsunami gelişebilmesi için 6'nın üzerinde bir deprem olması beklenir. 4,5 ve 5 büyüklüğünde depremlerde de dalga yükselir, kıyıya vurur ama çok hasar yaratacak boyutta değildir. Hasar olması için büyüklüğünün 7'ye yakın olması lazım." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Süreci Türkiye açısından değerlendiren Prof. Dr. Akgün, Ege Denizi'nde şu an itibarıyla daha büyük depremleri öngörmediklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bölge, her zaman 7 civarında deprem üretebilecek potansiyele sahip. Kıyılarımızda oluşabilecek etki, depremlerin büyüklükleriyle orantılı. Buradaki 4 ila 4,8 arasında olan depremler, ülkemize 170 kilometre uzaklıkta meydana geliyor. Bunlar bizim nispeten 'küçük' ve 'orta' arasında sayabileceğimiz depremler. Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün. Oluşabilecek her türlü duruma karşı AFAD olarak her 15 dakikada bir deprem çözümlemesi yapıyoruz, anlık gözlemliyoruz. Buna karşı ülke bazında eylem planlarımız var." AA