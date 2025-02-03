ARA
DOLAR
36,00
0,43%
DOLAR
EURO
36,91
0,47%
EURO
GRAM ALTIN
3239,11
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9840,69
-1,64%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Ege'deki 'deprem fırtınasını' neden oluyor? Türkiye'yi etkiler mi?

Ege'deki 'deprem fırtınasını' neden oluyor? Türkiye'yi etkiler mi?

Prof. Dr. Aykut Akgün, Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremlere ilişkin, "Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

03 Şubat 2025 | 12:52
Son Güncellenme: 03 Şubat 2025 | 13:34
Ege'deki 'deprem fırtınasını' neden oluyor? Türkiye'yi etkiler mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Akgün, Ege Denizi'nde deprem fırtınası meydana geldiğini, bunların konumu itibarıyla "doğal depremler" olduğunu ve bölgede depremlerin meydana gelmesini kolaylaştıracak bir jeolojik ortam bulunduğunu söyledi.

Depremlerin olağan bir konumda gerçekleştiğini ama normal aktivite dışında bir süreçle karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Akgün, şunları kaydetti:

"Elimize ulaşan güncel verilere göre buna 'deprem fırtınası' denebilir. Birbirine yakın belirli büyüklüklerdeki peşi sıra olan depremlerden bahsediyoruz. Burada volkanik aktivitenin taze olduğunu biliyoruz. Volkanik aktivitenin gelişmeye başlamasının bu depremlere neden olduğuna dair bir veri yok elimizde. Olursa da şaşırmayız çünkü alan, aktif volkanizmayı geliştirebilecek bir alan. Bu sönümlenebilir de bir miktar artabilir de. Net bir şey söylemek mümkün değil. Sürekli gözlemleyerek tetikte olmak önemli."

'TSUNAMİ İÇİN 6'NIN ÜZERİ OLMALI'

Akgün, bölgedeki tsunami riskine ilişkin, "Tsunami gelişebilmesi için 6'nın üzerinde bir deprem olması beklenir. 4,5 ve 5 büyüklüğünde depremlerde de dalga yükselir, kıyıya vurur ama çok hasar yaratacak boyutta değildir. Hasar olması için büyüklüğünün 7'ye yakın olması lazım." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Süreci Türkiye açısından değerlendiren Prof. Dr. Akgün, Ege Denizi'nde şu an itibarıyla daha büyük depremleri öngörmediklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bölge, her zaman 7 civarında deprem üretebilecek potansiyele sahip. Kıyılarımızda oluşabilecek etki, depremlerin büyüklükleriyle orantılı. Buradaki 4 ila 4,8 arasında olan depremler, ülkemize 170 kilometre uzaklıkta meydana geliyor. Bunlar bizim nispeten 'küçük' ve 'orta' arasında sayabileceğimiz depremler. Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün. Oluşabilecek her türlü duruma karşı AFAD olarak her 15 dakikada bir deprem çözümlemesi yapıyoruz, anlık gözlemliyoruz. Buna karşı ülke bazında eylem planlarımız var." AA

İlgili Haberler
Ege'de peş peşe depremler: Naci Görür yorumladı
Ege'de peş peşe depremler: Naci Görür yorumladı
Ege'de deprem fırtınası: Santorini alarma geçti
Ege'de deprem fırtınası: Santorini alarma geçti
0
  • ALTIN GRAM - TL 3239,11 0,4%
  • ALTIN ONS 2798,54 0,01%
  • BIST 100 9840,69 -1,64%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,916 -0,023%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,46681 0,89976%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 99,71 1,1876%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,0001 0,4273%
  • EURO/DOLAR 1,0243 -1,1169%
  • EURO/TURK LIRASI 36,9095 0,4653%
  • STERLIN/DOLAR 1,23149 -0,68709%
Borsa Haberleri
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu Başkanı anlatıyor
Galatasaray transfer detaylarını KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
Halka arz olan Mopaş'ı Genel Müdürü anlatıyor
Halka arz olan Destek Finans Faktoring'i Genel Müdürü anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
Apple'a 1980'de yatırılan 1000 dolar ne kadar oldu?
Kalyon Güneş halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pasifik Teknoloji'den yeni satın almaya ilişkin açıklama var
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) satın alma kararı
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (31 Ocak)
Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Yapı Kredi'den bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu Başkanı anlatıyor
Galatasaray transfer detaylarını KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
Halka arz olan Mopaş'ı Genel Müdürü anlatıyor
Halka arz olan Destek Finans Faktoring'i Genel Müdürü anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
Apple'a 1980'de yatırılan 1000 dolar ne kadar oldu?
Kalyon Güneş halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pasifik Teknoloji'den yeni satın almaya ilişkin açıklama var
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) satın alma kararı
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (31 Ocak)
Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Yapı Kredi'den bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL