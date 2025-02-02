Ege'de peş peşe depremler: Naci Görür yorumladı

Ege Denizi’nde dün büyüklükleri 3,5 ve 4,4 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti. Bugün saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 171,26 kilometre mesafede olduğu ve 6,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD verilerine göre saat 15.55'te yine Merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 5,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Peki, bu depremler ne anlama geliyor?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün depremlerle ilgili şu yorumu yaptı: Arkadaşlar Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum. Sevgiyle

Görür dün yaptığı paylaşımda da şu bilgileri vermişti: "Arkadaşlar, bu aralar Santroni Adası NE’sunda çok sayıda depremler (4 boyutunda) oluyor. Helen-Kıbrıs Yayı Dal ma-Batma zonunda Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına dalıp tüketilmediyle üstteki levhanın Ege kısmı devamlı geriliyor. Bu da depremlere neden oluyor".

