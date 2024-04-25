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Ehliyet ve uyku apnesi iddiası yalanlandı

Uyku apnesi olan kişilerin artık ehliyet alamayacağı ve ehliyetlerinin yenilenmeyeceğine yönelik iddialar İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı.

25 Nisan 2024 | 13:30
Ehliyet ve uyku apnesi iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek" haberleri üzerine, ilgili yönetmelikte güncel değişiklik yapılmadığını bildirdi.

İletişim Başkanlığı'nın X hesabından paylaşılan açıklamada şöyle denildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek.” iddiası  manipülasyon içermektedir.

Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esaslar; Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında belirlenmiştir.
Yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında; ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilenler kişilerin tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacakları, ancak uyku apnesinin kontrol altına alındığı  veya tedavi edildiği; doktor heyeti tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebileceği açıkça belirtilmiştir. Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz.

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