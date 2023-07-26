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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı... Hangi başlıklar görüşülecek?

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

26 Temmuz 2023 | 10:09
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı... Hangi başlıklar görüşülecek?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, eylül ayında kamuoyuyla paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program hazırlık süreci ele alınacak.

Son dönemdeki para politikası kararlarının, ihracat, yatırım, destek önerileri ve kur korumalı mevduat hesabına ilişkin gelişmelerin görüşüleceği toplantıda, otomotiv, gıda ve perakende sektörlerinde yaşanan stokçuluk, haksız fiyat uygulamalarına karşı yürütülen çalışmalar ve mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği de değerlendirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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