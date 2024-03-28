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Ekonomik güven martta yükseldi

Ekonomik güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 1 artarak 100 değerini aldı.

28 Mart 2024 | 10:44
Ekonomik güven martta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta 99 olan endeks martta yüzde 1 artışla 100 oldu.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,02 artarak 79,4'e, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,5 yükselerek 103,5'e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarak 120,4'e ulaştı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 azalarak 113,3'e, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 gerileyerek 88,6'ya düştü.

Ekonomik güven endeksi, Haziran 2023'ten sonra yeniden 100 seviyesini gördü. Endeks, Haziran 2023'te 101,3 değerini almıştı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösteriyor.

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