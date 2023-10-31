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  • Ekonomist Dergisi’nin 'Cumhuriyet’in 100. Yılı' özel sayısı çıktı

Ekonomist Dergisi’nin 'Cumhuriyet’in 100. Yılı' özel sayısı çıktı

31 Ekim 2023 | 20:52
Son Güncellenme: 31 Ekim 2023 | 21:39
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Ekonomist Dergisi’nin 'Cumhuriyet’in 100. Yılı' özel sayısı çıktı

NE BAŞARDIK? NE EKSİK?
Cumhuriyetimizin 100. yılında, 
Son 1 asırda ekonomideki kilometre taşları…
15 dev sektörün gelişimi ve yakın gelecek hedefleri…
İş dünyasının yıldız şirketlerinin İkinci Yüzyıl vizyonları… 
Hepsi ve daha fazlası Ekonomist Dergisi’nin “Cumhuriyet’in 100. Yılı” özel sayısında…
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomi yönetiminin yeni dönem stratejisini…
TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, iş dünyasının beklentilerini…
Ekonomist Dergisi’nin “Cumhuriyet’in 100. Yılı” özel sayısında anlattı…
“Cumhuriyet’in 100. Yılı” özel sayısı şimdi bayilerde… 

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