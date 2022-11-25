ARA
Bist 100
5186,82
3,63%
Bist 100
Dolar/TL
18,6433
-0,0005%
Dolar/TL
Euro/TL
19,6915
0,2879%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0562
0,2625%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1072,73
-0,41%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ekonomistlerin 3. çeyrek büyüme beklentisi ne?

25 Kasım 2022 | 15:21
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:15
0
Ekonomistlerin 3. çeyrek büyüme beklentisi ne?
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 3,9 artmasını öngörüyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Kasım Çarşamba günü açıklanacak 2022 yılı 3. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler bu yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,9 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 3 ile yüzde 4,8 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2022'ye ilişkin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 4,5 ve en yüksek yüzde 5,7 oldu.

Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,5 ve ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetmişti.
Etiketler
Manşet büyüme
0
  • ALTIN GRAM - TL 1072,73 -0,41%
  • ALTIN ONS 1789,68 -0,41%
  • BIST 100 5186,82 3,63%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6433 -0,0005%
  • EURO/TURK LIRASI 19,6915 0,2879%
  • EURO/USD 1,0562 0,2625%
  • INGILIZ STERLINI 1,22801 0,1856%
  • JAPON YENI 137,177 0,413%
  • KANADA DOLARI 1,36605 0,09452%
  • RUS RUBLESI 63,096 -0,4795%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı belli oldu...
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte İlk 3
Son 10 yılda 10 kat büyüdü
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
ÜYE OL