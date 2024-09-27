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Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi ne?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,09 arttığını tahmin ediyor.

27 Eylül 2024 | 17:47
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi ne?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisi 

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 43,23 oldu.

Ağustosta ne olmuştu?

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta aylık yüzde 2,47, yıllık 51,97 olarak gerçekleşmişti.

2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak43,316,846,7
Şubat42,464,044,53
Mart45,583,673,16
Nisan43,653,223,18
Mayıs43,953,043,37
Haziran42,612,281,64
Temmuz42,203,513,23
Ağustos42,842,642,47
Eylül43,232,09
 
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Oba Makarna (OBAMS) temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (26 Eylül)
Borsada bugün iki şirket temettü dağıtacak (26 Eylül)
1000 Yatırımlar Holding'den (BINHO) halka arz açıklaması
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Sun Tekstil (SUNTK) temettü tarihini duyurdu
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