ARA
DOLAR
36,52
0,26%
DOLAR
EURO
38,04
0,10%
EURO
GRAM ALTIN
3349,63
-0,48%
GRAM ALTIN
BIST 100
9658,72
-0,85%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ekonomistlerin Merkez Bankası faiz tahmini ne oldu?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor.

28 Şubat 2025 | 16:50
Ekonomistlerin Merkez Bankası faiz tahmini ne oldu?

AA Finans'ın TCMB'nin 6 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3349,63 -0,48%
  • ALTIN ONS 2853,05 -0,73%
  • BIST 100 9658,72 -0,85%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,474 0,514%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44216 -0,14264%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,5 2,1663%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,5235 0,26%
  • EURO/DOLAR 1,0407 0,0096%
  • EURO/TURK LIRASI 38,0431 0,0991%
  • STERLIN/DOLAR 1,25938 -0,14985%
Borsa Haberleri
Borsadan 'yukarı adım' açıklaması: Bugün de devam edecek
TAB Gıda (TABGD) bilanço tarihini duyurdu
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var: Yüzde 1309 bedelsiz...
Türk Hava Yolları (THYAO) temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü kararı duyuran 7 şirket
Anadolu Hayat Emeklilik'ten (ANHYT) temettü kararı
SPK'dan yeni bülten: Para cezaları ve 4 kişiye geçici işlem yasağı var
Çimsa temettü teklifini duyurdu
Nuh Çimento'dan (NUHCM) temettü kararı
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz kararı
Londra Borsası'nda gong, TVF için çaldı
ASELSAN'dan 296 milyon avroluk sözleşme
Borsada dün temettü kararı duyuran 7 şirket (26 Şubat)
Enerjisa Enerji (ENJSA) temettü teklifini duyurdu
Brisa'dan temettü açıklaması: Önerilen rakam
GERİ
İLERİ
Borsadan 'yukarı adım' açıklaması: Bugün de devam edecek
TAB Gıda (TABGD) bilanço tarihini duyurdu
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var: Yüzde 1309 bedelsiz...
Türk Hava Yolları (THYAO) temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü kararı duyuran 7 şirket
Anadolu Hayat Emeklilik'ten (ANHYT) temettü kararı
SPK'dan yeni bülten: Para cezaları ve 4 kişiye geçici işlem yasağı var
Çimsa temettü teklifini duyurdu
Nuh Çimento'dan (NUHCM) temettü kararı
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz kararı
Londra Borsası'nda gong, TVF için çaldı
ASELSAN'dan 296 milyon avroluk sözleşme
Borsada dün temettü kararı duyuran 7 şirket (26 Şubat)
Enerjisa Enerji (ENJSA) temettü teklifini duyurdu
Brisa'dan temettü açıklaması: Önerilen rakam
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL