Bugün açıklanan iki haftalık kısmi kapanma kararı sonrası İstanbul’da da toplu ulaşımda düzenleme yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu twitter’dan paylaştığı mesajda şu bilgileri verdi:
- İBB olarak toplu ulaşımda yarın itibarıyla ‘yoğun saat’ uygulamasına geçilecektir.
- Tüm toplu taşıma sistemleri sokağa çıkma yasağının 3 saat öncesinden itibaren (16:00-19:00 arası) tam kapasite hizmet verecektir.
- 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın İstanbulkartları Cumhurbaşkanlığı kararı gereği ulaşıma kapatılacaktır.
İstanbullu hemşehrilerimizin dikkatine
Cumhurbaşkanlığınca alınan yeni pandemi kısıtlamaları göz önünde bulundurularak, İBB tarafından İstanbul’da toplu ulaşımla ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. pic.twitter.com/SSgJw5So7l
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 13, 2021
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