Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter gibi mikro hareketlilik sistemlerine standart getirileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter gibi mikro hareketlilik sistemlerine standart getirilmesine yönelik toplantı, sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Karaismailoğlu’nun talimatıyla online olarak iki oturumda gerçekleştirilen toplantıda, şehir yaşamına hareket ve özgürlük katan çağdaş mikro ulaşım sistemlerinin geleceği, sektörün şu anki durumu ve sağlanması gereken standartlar ele alındı.

‘Karaismailoğlu ile paylaşıldıktan sonra yönetmelik haline getirilecek’ *

Açıklamada toplantıya katılan Bakanlık ve ilgili kuruluş yetkililerinin yanı sıra sektör temsilcileri ve uluslararası katılımcıların görüşlerine de yer verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Bakanlığın vizyonu ve stratejisi doğrultusunda belirlemiş oldukları 3 önemli odağın mobilite, lojistik ve dijitalleşme olduğunu, en önemli unsuru da mobilite olarak gördüklerini ifade etti.

Ayözen, “Özellikle bu işin paydaşlarıyla ‘micromobility’ hususunda yapacağımız çalışmalara yön vermek adına katılımcı bir demokrasiyle bakanlığımızın belirleyeceği vizyona katkı sağlamanızı bekleyeceğiz. Yine önümüzdeki haftalarda Sayın Bakanımızın katılımıyla bu işin sonucunu belirleyeceği ve bir deklarasyonun yapılacağı başka bir oturum daha gerçekleştireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının mikro hareketlilik sistemlerine yönelik standartların oluşturulması noktasında temel teşkil edeceğini belirten Ayözen, sektör temsilcilerinin katılımıyla çıkarılacak raporlamaların Bakan Karaismailoğlu ile paylaşıldıktan sonra bir yönetmelik haline getirileceğini bildirdi.

‘Araçların gelecekteki rolü iyi kavranmalı’ *

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Esma Dilek de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde aracı olmayan ulaşım şekillerine talepte artış yaşandığını aktararak, “Bakanlık olarak, mikro hareketlilik araçlarının Kovid-19 sürecinde de bireysel ulaşım ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir çözüm olarak tanıtılmasında aktif rol almamız gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mobilite Daire Başkanı Musa Yazıcı, toplu taşıma entegrasyonu sağlamanın önemine değinerek, mikro mobilite araçlarının gelecekteki rolünün iyi kavranıp ona göre çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Bandırma Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tektaş ise bütün kargo araçlarının mikro hareketlilik araçlarına devşirilmesinin önemli katkılarının olacağını aktardı.

Martı Üst Yöneticisi Oğuz Alper Öktem, yolculukların yüzde 42’sinin bir toplu taşıma durağında başladığını ya da bittiğini belirterek, sistemin ciddi bir tamamlayıcı ulaşım olduğunu ve kısa mesafelerde ciddi oranda tercih edildiğini ifade etti.

‘Belediyeler en önemli aktörlerden biri’ *

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Hava Yönetimi Daire Başkanı Nazan Özyürek, elektrikli scooter gibi araçların hava kirliliğini azaltmaya yönelik etkilerinin sadece sera emisyonuyla ilgili olmadığını, şehir merkezinde araç yoğunluğunu azaltmalarının da çok kıymetli olduğunu bildirdi.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Özcan Yıldırım, belediyelerin bu konuda en önemli aktörlerden biri ve bu tür araçların kullanımında her anlamda birincil sorumlu olduğunu kaydetti. Yıldırım, gerekli teşviklerin yapılmasının ve ivedi bir şekilde bununla alakalı yönetmelik boşluklarının doldurulmasının önem teşkil ettiğini belirtti.

‘Standartlaşma, denetim ve veri paylaşımı gerekli’ *

Palm Tech, ETKU, HOP! Scooters, Bizero, DUCKT, Yapıdrom, Kumru Scooter, Eşarj-Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri gibi sektörün diğer paydaşları da standardizasyonun önemine, hız sınırı, yaş sınırı, dijital ehliyet gibi sınırlandırmaların önemli olduğuna, veri paylaşımının ve hem belediyeler hem de merkezi yönetimle koordineli çalışmanın gerekliliğine vurgu yaptılar.

Bird Genel Müdür Yardımcısı Patrick Studener, trafik sıkışıklığını ve hava kirliliğini azaltacak, kasaba ve şehirleri herkes için daha yaşanabilir hale getirecek adımların tüm dünyada atılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Technische Universitat Berlin’den Hamid Mostofi ise çevre dostu amaçlarla insanların merkeze alınmasıyla hareket edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.