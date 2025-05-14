Eli hızlı 20 kişiyle yıllardır bu işi yapıyor

İşlere yetişmek için ekip kurduğunu anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Güçlü bir ekibimiz var. Bu güçlü ekibi görünce daha çok iştahlanıyorum. Ekip hep aynı. Bu iş sanat, bu işin makinesini de getirdiler soymak için ama bu el emeği. İtalya'dan o kadar para verip getirdiler ama olmuyor, illa el emeği. Eksiğini gediğini görüyorsun, bıçağı kullanacağın yeri biliyorsun. Bu tim her sene burada ekip olarak hazır olur. Askerlikte tim var ya burada da enginar timi var. Enginarın çevresindeki etine, kabuğuna dikkat ediyorsun. Soyan kişi enginarın etine girmeden ona dikkat edecek. Bizim bıçaklar çok keskin. Özel yapılıyor. Dikkat etmezsen parmaklarını keser."