Tesla kurucusu ve CEO’su Elon Musk iki gün içinde 4 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı.

4.4 milyon hisse satışı, Twitter’ın Musk’ın 44 milyar dolarlık teklifini kabul etmesinden birkaç gün sonra 26 ve 27 Nisan’da gerçekleşti. Dosyalar, ünlü CEO’nun satışlarının büyük kısmının Salı günü yapıldığını gösterdi. Tesla hisseleri o gün %12 düştü, ancak Çarşamba günü yüzde bir puandan daha az yükseldi

Musk, daha fazla satış planlamadığını belirterek, “Bugünden sonra başka Tesla satışı planlanmadı” mesajını paylaştı.

No further TSLA sales planned after today

— Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022