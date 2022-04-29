Tesla kurucusu ve CEO’su Elon Musk iki gün içinde 4 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı.

4.4 milyon hisse satışı, Twitter’ın Musk’ın 44 milyar dolarlık teklifini kabul etmesinden birkaç gün sonra 26 ve 27 Nisan’da gerçekleşti. Dosyalar, ünlü CEO’nun satışlarının büyük kısmının Salı günü yapıldığını gösterdi. Tesla hisseleri o gün %12 düştü, ancak Çarşamba günü yüzde bir puandan daha az yükseldi

Musk, daha fazla satış planlamadığını belirterek, “Bugünden sonra başka Tesla satışı planlanmadı” mesajını paylaştı.

No further TSLA sales planned after today — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022

Satış haberi Musk’ın Twitter’ın satın almasını tamamlamak için para toplamasıyla geliyor.

44 milyar dolara Twitter’ı satın alan Elon Musk, bu rakamın 21 milyar dolarını doğrudan kendi servetiyle karşılayacak. Tesla hisseleri bu beklentiyle son 5 günde yüzde 13.5 düşerken hisselerin aylık kaybı yüzde 20.2’yi buldu. Elon Musk’ın twitter ilgisi ise bazı Tesla yatırımcılarını kızdırıyor.

Musk, Twitter’ı hisse başına 54.20 dolara, toplamda yaklaşık 44 milyar dolara almak için teklif vermişti. Bunu yapmak için Tesla hissesine karşı 12,5 milyar dolarlık kredi de dahil olmak üzere 25.5 milyar dolarlık tam taahhütlü borç alıyor.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

Twitter Musk’ın teklifini bu haftanın başlarında kabul etti. Musk, satın alma anlaşmasını tamamlamak için yeterli finansmanı sağlayamazsa Twitter’a 1 milyar dolarlık bir fesih ücreti ödemek zorunda kalacak. Twitter da rakip bir teklifi kabul ederse veya hissedarlar anlaşmayı reddederse Musk’a 1 milyar dolar borçlu olacak.

Forbes verilerine göre 246 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Musk’ın servetinin önemli bir bölümü elindeki Tesla ve SpaceX hisselerinden oluşuyor.

Tesla’nın piyasa değeri, Musk’ın sosyal medya platformunda %9,2 hissesini açıkladığı 4 Nisan’dan beri düşüyor. 26 Nisan’da, Musk’ın Twitter’ı satın almak için bir anlaşma yaptığı gün elektrikli otomobil üreticisinin hisse fiyatı %12 düşmüştü.