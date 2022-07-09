Elon Musk, twitter anlaşmasını feshetti. Business Insider’a konuşan analist Dan Ives, Elon Musk’ın Twitter’ı devralmasından vazgeçtikten sonra Tesla hisselerinin toparlanmasını bekliyor. Tesla, Musk’ın Twitter için teklifi sürecini başlatmasından bu yana değerinin yaklaşık dörtte birini kaybetmişti. Ives, yatırımcıların yasal bir savaş ihtimaline karşı temkinli olmaya devam edeceklerini de söylüyor.

Ives’e göre Elon Musk’ın Twitter için devralma teklifinden vazgeçme kararının Tesla’nın hisse senedi fiyatının bu yıl büyük kayıplardan kurtulmasına yardımcı olması bekleniyor.

Wedbush Securities’den Dan Ives, anlaşmanın Tesla hissesi üzerinde bir yük olduğunu, ancak olası bir yasal savaşın bazı yatırımcıları caydırmaya devam edeceğini söyledi.

Ives, “Tesla’nın hisseleri için bu bir rahatlama rallisi olacak” diyor ancak yine de yatırımcıların Musk ve Twitter yönetim kurulu arasında yaklaşmakta olan mahkeme savaşına karşı temkinli olduğunu söylüyor.

Tesla’nın hisseleri, Musk’ın anlaşmadan çekildiğini duyurmasının ardından Cuma günü mesai sonrası işlemlerde %2.2 yükseldi. Habere göre hisseler bu yıl %37 düştü. Ancak yine de geçen yıl Temmuz ayına göre %14 daha yüksek ve dünyanın en değerli otomobil üreticisi olmaya devam ediyor.

Twitter hisseleri, mesai sonrası işlemlerde %5’ten fazla düşüşle 35$’a geriledi. Şirket şu anda sadece 28 milyar dolar değerinde ve bu rakam Musk’ın teklif ettiğinden 16 milyar dolar daha az.

Insider’ın bildirdiğine göre , dünyanın en zengin adamı şirketi satın almaya karar verdiğinden beri 65 milyar dolar kaybederken , otomobil üreticisi anlaşmanın açıklandığı 25 Nisan’dan bu yana değerinin yaklaşık dörtte birini kaybetti.

Musk, Twitter’ı satın almayı kabul ettikten sonra iki gün içinde 4 milyar dolarlık Tesla hissesini satmıştı.