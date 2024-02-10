Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Meclis'e ne zaman gelecek? 2 formül gündemde

Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar verilecek?

Nisan ve Haziran aylarında ödenecek ikramiyeler için zam çalışmasının da ayrıntıları netleşiyor.

Bakan Işıkhan, "Emeklilerimize bir seferlik 5 bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı'mız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanı'mızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede, çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz" dedi.

Bayram ikramiyesi kaç TL olacak?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, 2023 yılında maaş artışları sonrasında açıklanmıştı. Bayram ikramiyeleri 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları sonrasında ise emekli bayram ikramiyelerine zam sinyali geldi.

Sabah'ın haberine göre, bayram ikramiyesine zam için 2 formülün öne çıktığı konuşuluyor. Bu formüllerden birisi kabul edilip TBMM'ye yasa teklifi verilecek ve emekliler 2024 yılında ikramiyelerini zamlı olarak alacaklar.

Emekliye ikramiye zammında konuşulan formüller: Yüzde kaç zamlanacak?

Birinci formül emeklileri yapılan refah payı dahil yüzde 49,25 oranında artış yapmak şeklinde. Bu durumda 2 bin liralık ikramiye 3 bin liraya çıkacak ve emekliler her iki bayramda 6 bin lira ikramiye alabilecek.

İkinci formülde ise Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla verilen 5 bin lira rakamı var. Buna göre de ikramiyelerin 5 bin liraya çıkartılması ve iki bayramda emeklilere 10 bin lira ödenmesi söz konusu olabilecek. Bu formülün masada olduğu belirtiliyor. Böylece emeklilerin toplam ikramiye ödemeleri yeni taban maaş olan 10 bin liraya çıkartılması söz konusu olacak.

Emekli bayram ikramiyesi düzenlemesinin Mart ayında Meclis'e gelip yasalaşmasının ardından Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi öngörülüyor.

Emekliye ikramiye düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek?

Söz konusu çalışmanın tamamlanarak TBMM'ye yasa teklifi olarak sunulması ve düzenlemenin Mart ayının son haftasına kadar yasalaşması bekleniyor. Bu arada ikramiye artışında yıllık enflasyon rakamlarının dikkate alınabileceği konuşuluyor.