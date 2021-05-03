Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin, “SSK emeklilerimizin 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada SSK, geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenlemeyle emekli bayram ikramiyesinin 1100 liraya yükseltildiğini anımsattı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayramdan önceki hafta ödeneceğini vurgulayan Bilgin, “12,7 milyon emekliye 12,3 milyar lira ikramiye ödenecek. SSK emeklilerimizin 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

“Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiyemizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Emeklilerimizin aileleriyle hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum.”

MAAŞ VE İKRAMİYELER İÇİN BANKA ŞUBESİNE GİDİLEBİLECEK

İçişleri Bakanlığı tam kapanma dönemine ilişkin yeni soruları yanıtlamıştı. Emekliler, tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs’ta yapılacak maaş ve bayram ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık ve ücret ödemeleri için güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla en yakın banka şubesine ve ATM’lere gidebilecek.

Bakanlık merak edilen soruları şöyle yanıtlamıştı:

3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emekliler bankalara gidebilecek mi?

Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;

– Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,

– TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,

– Maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,

– Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak,

kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka’nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır.

Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.

Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri hak sahiplerine nasıl ulaştırılacak?

Tam kapanma dönemi içerisinde 5-10 mayıs tarihleri arasında yapılacak olan gerek engelli ve yaşlı aylıkları gerekse sosyal destek ödemelerinin salgınla mücadele koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğü ve Valiliklerimizle yapılan görüşmeler sonucunda PTT kart sahipleri ve banka hesaplarına aktarılacaklar olanlar hariç olmak üzere;

– Engelli ve yaşlı aylığında 867.242,

– Sosyal destek ödemesinde ise 765.852,

hak sahibinin ödemelerinin evlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamuoyu ile paylaşılmıştır.

5-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri kapsamında; PTT kartına ya da İban numarasına gönderilecek olanların haricindeki toplam 1.633.094 hak sahibinin ödemeleri; valilerimizin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim şeklinde yapılacaktır.