Emekli farkları ne zaman yatacak? Gözler Emekli maaş farkı ödeme takviminde

Yapılan düzenlemelerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri %12,19, memur emeklileri ise %18,60 oranında zam aldı. Özellikle en düşük emekli maaşına yapılan %18,48'lik artışla taban aylık 20.000 TL’ye yükseltildi. Bu artışla ilgili yasal düzenleme süreci ve ödeme takvimine dair son durum şu şekildedir:
1 Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak?
En düşük emekli maaşını 16.881 TL'den 20.000 TL'ye çıkaran kanun teklifi Ocak ayı başında Meclis’e sunuldu. Yasal sürecin (TBMM Genel Kurul onayı ve Resmi Gazete ilanı) mevcut maaş ödeme tarihlerine yetişip yetişmemesine göre iki senaryo bulunuyor:
Yetişirse: Tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde maaşlar doğrudan 20.000 TL (veya üzeri zamlı tutar) olarak yatacaktır.
Yetişmezse: Emekliler şu anki takvimde maaşlarını eski tutar/mevcut zam oranı üzerinden alacak; aradaki 3.119 TL'lik fark ise düzenleme yasalaştıktan sonra Ocak ayı sonuna kadar SGK tarafından ilan edilecek özel bir takvimle ayrıca hesaplara yatırılacaktır.
SSK (4A) Maaş Ödeme Takvimi (Tahsis No Son Rakamı)
Bugün itibarıyla (19 Ocak) ödemeler devam etmektedir:
Son rakamı 9 olanlar: 17 Ocak (Ödendi)
Son rakamı 7 olanlar: 18 Ocak (Ödendi)
Son rakamı 5 olanlar: 19 Ocak (Bugün Yatıyor)
Son rakamı 3 olanlar: 20 Ocak
Son rakamı 1 olanlar: 21 Ocak
Son rakamı 8 olanlar: 22 Ocak
Son rakamı 6 olanlar: 23 Ocak
Son rakamı 4 olanlar: 24 Ocak
Son rakamı 2 olanlar: 25 Ocak
Son rakamı 0 olanlar: 26 Ocak
Bağ-Kur (4B) Maaş Ödeme Takvimi (Tahsis No Son İki Rakamı)
9, 7, 5 olanlar: 25 Ocak
3, 1 olanlar: 26 Ocak
8, 6, 4 olanlar: 27 Ocak
2, 0 olanlar: 28 Ocak
Kritik Not: Kök Maaş ve Hazine Desteği
En düşük emekli aylığının 20.000 TL'ye tamamlanması sürecinde yapılan %18,48'lik artış kök maaşlara yansımayacak. > Önemli: Eğer kök maaşınız ve %12,19'luk Ocak zammı toplamı 20.000 TL'nin altında kalıyorsa, aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanarak ödemeniz 20.000 TL'ye tamamlanacaktır. Ancak bir sonraki zam dönemi (Temmuz 2026), yine bu "tamamlama" tutarı üzerinden değil, mevcut kök maaşınız üzerinden hesaplanacaktır.