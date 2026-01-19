Emekli farkları ne zaman yatacak? Gözler Emekli maaş farkı ödeme takviminde

En düşük emekli maaşını 16.881 TL'den 20.000 TL'ye çıkaran kanun teklifi Ocak ayı başında Meclis’e sunuldu. Yasal sürecin (TBMM Genel Kurul onayı ve Resmi Gazete ilanı) mevcut maaş ödeme tarihlerine yetişip yetişmemesine göre iki senaryo bulunuyor:

Yetişirse: Tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde maaşlar doğrudan 20.000 TL (veya üzeri zamlı tutar) olarak yatacaktır.

Yetişmezse: Emekliler şu anki takvimde maaşlarını eski tutar/mevcut zam oranı üzerinden alacak; aradaki 3.119 TL'lik fark ise düzenleme yasalaştıktan sonra Ocak ayı sonuna kadar SGK tarafından ilan edilecek özel bir takvimle ayrıca hesaplara yatırılacaktır.