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En çok kedi ürünleri ilgi görüyor

E-ticaret sektörünün hızla büyüyen yenilikçi platformu Pazarama, Pazarama PET üzerinden evcil dostlarımızın ihtiyaçlarına yönelik yapılan alışveriş trendlerini açıkladı.

22 Nisan 2024 | 19:04
En çok kedi ürünleri ilgi görüyor

E-ticaret platformu Pazarama tarafından oluşturulan Pazarama PET, alışveriş trendlerini açıkladı. Pazarama içerisinden ulaşılabilen Pazarama PET, evcil dostlarımızın ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirdiği kampanyalar ve avantajlı fiyatlar ile alışveriş severlerin yanında olduğunu trendler ile gösterdi.

Satış grafiğinde kedi ürünleri ilk sırada yer aldı!

Pazarama PET’te en çok %78 ile kedi ürünleri satılırken onu %19 ile köpek, %2 ile kuş, %1 ile balık devamında ise kemirgen ve sürüngen ürünleri takip etti. 

En çok satılan ürünler arasında ilk sırada kedi maması yer alırken onu; kedi kumu, köpek maması ve kedi ödülleri takip etti.

Pazarama PET’ten en fazla alışveriş yapılan gün “Çarşamba” olurken, en fazla alışveriş yapan ilk 3 şehir ise İstanbul, Ankara, İzmir oldu. Bu illeri ise Bursa, Antalya, Kocaeli takip etti.

En fazla alışveriş yapılan saatler ise sırasıyla 21:00, 13:00 ve 12:00 olarak yer aldı.

Pazarama PET’in ürün grafiği ise, %70 kedi ürünleri, %25 köpek ürünleri, %5 ise diğer türlere ait ürünler olarak ayrılıyor.

Pazarama PET’te evcil dostunun profilini yarat!

“Evcil Dostlarım” bölümünden, evcil dostun türü seçilerek fotoğraf, isim, cinsiyet, yaş ve kısırlık bilgileri eklenerek evcil dost profili yaratılabiliyor. Önümüzdeki dönemlerde, bu bilgilerden yararlanılarak ürün önermesi yapılması da Pazarama PET’in gündeminde yer alıyor.

Pazarama PET’te kayıt edilen evcil dost profilleri verilerine göre, en fazla tercih edilen evcil dost isimleri sırasıyla Mia, Pamuk ve Duman oldu.

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