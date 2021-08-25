Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişiklik yapılmasının ardından gözler otomobil fiyatlarına çevrildi. Yüzde 50’lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 130 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi. Sıfır araç fiyatlarında gerileme beklensede çip krizi nedeniyle oluşan tedarik sorunu ikinci el araçlara talebi artırdı. “İkinci el araç fiyatlarına bu ÖTV matrah güncellemesinin bir etkisi olmaz” diyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el araç fiyatlarının düşmeyeceğini söylüyor.

Kısa bir süre önce otomobil piyasası ÖTV matrahlarında yapılan değişiklik nedeniyle hareketli günler geçirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti. Yüzde 45’lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL’den 92 bin TL’ye, yüzde 50’lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL’den 150 bin TL’ye yükseldi. Bu değişiklik piyasada beklenen etkiyi yaratmadı. Sıfır araçlarda çip krizi nedeniyle tedarik sorunu olması yani bayilerde sıfır araç olmaması ikinci ele talebi artırdı.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “ÖTV’deki matrah güncellemesi sonrası bazı araçlarda 50-60 bin TL civarında geri gelen fiyatlar sonrasında herkesin aklında acaba 2’inci ellere de bu indirimler yansıcak mi diye sorular vardı. Sıfırlardaki çip sorunu yüzünden bayilerde sıfır araç yeterince bulunmadığından cebinde parası olan ve sıfır km bir otomobil almak isteyen kişi aracı bulamayınca ağustosta ikinci ele yöneldi. Bu da ikinci ele olan talebi artırdı” diyor.

Bu talep artışı dolayısıyla fiyatlar da artış eğilimine girdi. Ayrıca ikinci el araç fiyatlarına ÖTV matrah güncellemesinin de bir etkisinin olması beklenmiyor. Yalçın, ikinci el araç fiyatlarının düşmeyeceğini söylüyor.